Palermo Milano solo andata stasera su Rai 2: cast, trama e durata del film con Raoul Bova

Appuntamento questa sera, martedì 18 agosto, alle 21.20 su Rai 4 con Palermo Milano solo andata, il film poliziesco diretto da Claudio Fragasso nel 1995. Un viaggio ad alta tensione attraverso l'Italia, tra mafia, pentiti, agguati e una scorta di poliziotti chiamata a portare a termine una missione estremamente rischiosa. Al centro della storia c'è Turi Arcangelo Leofonte, un uomo legato alla criminalità organizzata che decide di collaborare con la giustizia e che deve raggiungere Milano per testimoniare in un processo contro un potente boss mafioso.

Palermo Milano solo andata: una scorta ad alto rischio tra imboscate e tradimenti

La vicenda prende il via quando il pentito Marinnà fa il nome di Turi Arcangelo Leofonte, soprannominato il ragioniere della mafia per i suoi rapporti con la criminalità organizzata. Il giudice Laurenti decide di trasferirlo da Palermo a Milano, dove dovrà deporre contro il boss Scalìa. Per proteggere Leofonte e la sua famiglia viene organizzata l'operazione Ulisse, affidata al commissario Nino Di Venanzio.

Quello che dovrebbe essere un semplice trasferimento si trasforma però rapidamente in una corsa contro il tempo. La scorta deve affrontare una serie di agguati e attentati mentre cerca di condurre Leofonte al sicuro. Il viaggio da Palermo verso Milano diventa così il cuore del film: strada dopo strada, la tensione cresce e la squadra si trova a fare i conti con una minaccia che sembra conoscere ogni loro movimento.

Giancarlo Giannini

Cast, curiosità e premi

A guidare il cast è Giancarlo Giannini, nei panni di Turi Leofonte, affiancato da Raoul Bova nel ruolo di Nino Di Venanzio e Ricky Memphis in quello dell'agente Remo Matteotti. Nel gruppo degli agenti figurano anche Valerio Mastandrea, Francesco Benigno e Rosalinda Celentano, mentre Romina Mondello interpreta Chiara Leofonte e Stefania Sandrelli è Franca Leofonte. Tra gli altri interpreti ci sono inoltre Tony Sperandeo, Stefania Rocca e Paolo Calissano.

Il film, prodotto nel 1995 e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è scritto da Rossella Drudi e Claudio Fragasso e può contare sulle musiche di Pino Donaggio e sulla fotografia di Giancarlo Ferrando.

I protagonisti di Palermo Milano solo andata

Tra le curiosità più interessanti c'è il fatto che la storia viene presentata come ispirata a fatti realmente accaduti. Palermo Milano solo andata ottenne inoltre cinque candidature ai David di Donatello del 1996, conquistando due premi: quello per il miglior produttore e quello per il miglior fonico di presa diretta. Raoul Bova ricevette anche una candidatura come miglior attore non protagonista.

Dove vedere Palermo Milano solo andata in tv e in streaming e durata del poliziesco

Il film diretto da Claudio Fragasso andrà in onda stasera 18 agosto, su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Palermo Milano solo andata ha una durata di circa 100 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 lascerà spazio al sequel Milano-Palermo: il ritorno.