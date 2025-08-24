I Fantastici 4: Gli Inizi resiste al botteghino nel quinto weekend di programmazione

Il nuovo reboot Marvel con Pedro Pascal, Vanessa Kirby e Joseph Quinn tiene duro nelle sale, superando le aspettative iniziali e confermandosi una delle uscite MCU più solide del 2025.

Nonostante le previsioni poco ottimistiche, I Fantastici 4: Gli Inizi sta dimostrando una tenuta inaspettata al botteghino. Il film ha raccolto 1,6 milioni di dollari nel solo venerdì dell'ultimo weekend, registrando un calo del 35,9% rispetto alla settimana precedente. Numeri che, pur non entusiasmanti rispetto ai grandi trionfi Marvel del passato, confermano che il reboot ha ancora una buona spinta commerciale.

Gli analisti stimano che la pellicola possa concludere la sua corsa nazionale intorno ai 275 milioni di dollari, con la prospettiva di superare i 500 milioni a livello globale.

Il confronto con le altre uscite Marvel del 2025

Guardando al panorama generale del Marvel Cinematic Universe, il risultato dei Fantastici 4 appare comunque incoraggiante. Le altre uscite del 2025, come Captain America: Brave New World e Thunderbolts, hanno registrato performance inferiori, lasciando il film diretto da Matt Shakman come uno dei titoli più competitivi dell'anno per i Marvel Studios. Sebbene non si possa parlare di un trionfo in stile Avengers, il progetto si colloca in una posizione intermedia, bilanciando aspettative e realtà del mercato cinematografico post-pandemia.

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal

Sul fronte della concorrenza, il nuovo Superman di James Gunn continua a raccogliere consensi. Il reboot del DCU ha già superato i 600 milioni di dollari in tutto il mondo e, nonostante la disponibilità sulle piattaforme digitali, il film resta forte al cinema. La performance di Superman mette in evidenza quanto il pubblico sia ancora affezionato ai grandi nomi dell'universo DC, pur in un momento di transizione per il genere supereroistico.

Il cast stellare guidato da Pedro Pascal

Uno dei principali punti di forza di I Fantastici 4: Gli Inizi è senza dubbio il cast. Pedro Pascal, amatissimo per The Last of Us e The Mandalorian, veste i panni di Reed Richards, alias Mr. Fantastic. Accanto a lui, Vanessa Kirby interpreta Sue Storm, la Donna Invisibile, mentre Joseph Quinn porta nuova energia a Johnny Storm, la Torcia Umana. Ebon Moss-Bachrach completa il quartetto come Ben Grimm, la Cosa.

Il film introduce inoltre Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer e Ralph Ineson in quello del temibile Galactus. Natasha Lyonne e Paul Walter Hauser appaiono in ruoli ancora misteriosi, mentre il Red Ghost interpretato da John Malkovich è stato rimosso dal montaggio finale.

La pellicola si distingue per l'ambientazione originale: un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, che conferisce al racconto un tono unico rispetto ai precedenti adattamenti. La narrazione segue la Prima Famiglia Marvel mentre bilancia i rapporti familiari con le responsabilità da supereroi, trovandosi a dover fronteggiare la minaccia di Galactus e del suo enigmatico araldo, Silver Surfer.