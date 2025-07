I Fantastici 4: Gli Inizi, dopo le prime recensioni, ottiene ottimi punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic

Le prime recensioni del film I Fantastici 4: Gli Inizi sono state pubblicate online e il nuovo progetto Marvel sembra aver convinto i critici. Sui siti Rotten Tomatoes e Metacritic, infatti, le percentuali dei commenti positivi sono molto alte, superando altri lungometraggi tratti dai fumetti.

I punteggi ottenuti dal film Marvel

Il film I Fantastici 4: Gli Inizi, in poche ore, è attualmente oltre l'89% di commenti positivi su Rotten Tomatoes dopo 107 recensioni, mentre il punteggio su Metacritic è arrivato a 63% dopo 36 recensioni.

Attualmente Thunderbolts*, il precedente film targato Marvel Studios, ha un punteggio pari all'88% di pareri a favore, mentre Superman, il progetto DC scritto e diretto da James Gunn con star David Corenswet, è arrivato all'83% di commenti positivi.

La nuova avventura dei Fantastici 4, inoltre, supera i pareri favorevoli degli altri lungometraggi dedicati alle avventure dei personaggi: il lungometraggio del 2005 ha su Rotten Tomatoes un 27% di recensioni positive, il sequel del 2007 era salito al 37%, mentre il reboot arrivato nei cinema nel 2015 si era fermato a un deludente 9%.

Le opinioni dei critici

Tra i pareri favorevoli a I Fantastici 4: Gli inizi ci sono quelli di Matt Zoller Seitz che sostiene si tratti di un film "solido, intelligente e a tratti ispirato" che propone ciò che il pubblico chiede da un progetto tratto dai fumetti e anche qualcosa in più, e di Clarisse Loughrey dell'Independent che sostiene tutti gli ingredienti siano stati usati perfettamente. Dan Jolin di Empire sostiene invece che non sono presenti molti momenti comici come altri film Marvel, ma sullo schermo ci sia molta sincerità e positività.

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal in una sequenza

Tra gli elementi più apprezzati anche la colonna sonora di Michael Giacchino e la performance di Vanessa Kirby, lodata da numerosi critici online.

Maureen Lee Lenker di Entertainment Weekly ha apprezzato particolarmente la regia di Matt Shakman e la sua capacità di rispettare il materiale originale. Peter Debruge di Variety sostiene inoltre che il titolo rispecchi bene il contenuto del film, rappresentando un nuovo inizi che fa ben sperare per il futuro del MCU.