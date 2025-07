Gli attori che interpretano Torcia Umana e La Cosa non hanno dubbi: la vera leader del gruppo è Donna Invisibile di Vanessa Kirby. E anticipano: "Il film segna una nuova epoca per l'MCU". In sala dal 23 luglio.

Lo diciamo da mesi, forse anni: con I Fantastici 4: Gli Inizi la Marvel si gioca tutto. Dopo i fasti degli inizi, culminati nello strepitoso dittico Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, l'MCU ha faticato. Con questo film però si può tracciare un nuovo corso. Diretto da Matt Shakman, esce nelle sale italiane il 23 luglio.

I Fantastici 4

Ambientato su Terra-828, ovvero una Terra parallela, dallo stile retro-futurista, ispirato ai nostri anni '60, vede dei Fantastici 4, che non abbiamo mai visto al cinema, impegnati ad affrontare Galactus (Ralph Ineson), preceduto dal suo araldo, Silver Surfer (Julia Garner), che avvisa gli umani della minaccia in arrivo.

I nuovi supereroi, ovvero Mister Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e La Cosa, sono interpretati da quattro degli attori più in vista degli ultimi anni. Rispettivamente: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach. Nella nostra intervista Quinn e Moss-Bachrach ci spiegano perché effettivamente questo film è fondamentale: introduce un nuovo tono nel Marvel Cinematic Universe.

I Fantastici 4: Gli Inizi, intervista a Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach

Insomma, siamo in buone mani per questo nuovo corso dell'universo Marvel? Ebon Moss-Bachrach ha visto I Fantastici 4: Gli Inizi e ci rassicura: "Sì, siete in ottime mani!".

L'attore spiega meglio: "È un film molto sicuro di sé. È diretto magistralmente. Ha una visione forte. Scorre. Sì, penso che sia davvero un ottimo, e preciso, nuovo tono per Marvel".

I Fantastici 4 sono una famiglia

Mister Fantastic e Sue Storm stanno insieme, Johnny è il fratello di Sue, e Ben fa da custode (e cuoco) a tutti. I Fantastici 4 sono come una vera famiglia. L'attore Joseph Quinn lo conferma: "La famiglia è la cosa più importante. Penso che non si possa scegliere. Per motivi a te sconosciuti, ti ritrovi insieme a queste persone che ti capiscono, tengono a te, che a volte vogliono ucciderti e anche tu vuoi ucciderle. Sono molto grato di avere una famiglia meravigliosa nella mia vita privata. E sul set di questo film ho guadagnato una nuova famiglia: non era scontato. In un film di questa portata a volte può essere tutto molto transitorio. Abbiamo trascorso molto tempo insieme. Questo crea un senso di famiglia e la famiglia è molto importante. Siamo una famiglia di pionieri".

Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal in I Fantastici 4

Non abbiamo resistito: abbiamo dovuto chiedere a Ebon Moss-Bachrach se in questo film cucina perché "una volta che sei un orso, sei sempre un orso" (riferendoci alla serie The Bear). Ci ha bloccato subito: "No. Il personaggio che interpreto in The Bear non cucina mai. Non fa altro che fumare sigarette e urlare alla gente! Ma penso che Ben Grimm, in molti modi, sia il cuore della famiglia. È un custode. Vuole prendersi cura delle persone che lo circondano. Ho pensato quindi che fosse giusto che fosse proprio lui a preparare i pasti della domenica per tutti".

La vera leader è Donna Invisibile di Vanessa Kirby

I Fantastici 4 sono i protettori del loro pianeta. Ma come si fa a essere dei buoni leader? Per Moss-Bachrach: "Nel nostro film, Vanessa Kirby, Sue Storm, è davvero il leader dei Fantastici Quattro. È pragmatica, forte, onesta, diretta, rassicurante. Penso che sia una leader incredibile e, cavolo, vorrei che avessimo un po' di Sue Storm in questo momento!".

Joseph Quinn e Vanessa Kirby in I Fantastici 4

Lo stile vintage anni '60 ci riporta davvero al senso di ottimismo della corsa allo spazio. Nel film i protagonisti dicono: "Una volta eravamo dei sognatori". Quanto ci serve, in questo momento, tornare a sognare? Per Joseph Quinn: "Penso che l'ottimismo sia molto gradito in questo momento. Il mondo è incredibilmente polarizzato. Credo che il film rappresenti un periodo degli anni '60 in cui tutto era molto ambizioso. Era tutto molto orientato al futuro. Però, sebbene la nostalgia sia confortante, penso sia importante pensare al futuro. Non credo che sia necessario tornare indietro nel tempo. Penso che si debba guardare avanti. Non trovo facile essere sempre ottimista, ma è importante".

Team Captain America o team Iron Man?

I protagonisti di I Fantastici 4

Da leader a leader, secondo gli attori, con chi andrebbero più d'accordo questi Fantastici 4? Con Captain America o Iron Man? Per Quinn: "Difficile scegliere, ma Iron Man è il mio preferito. Poi è un collega scienziato, un altro cervellone". D'accordo Moss-Bachrach: "Mi piace Iron Man. Ha una bella barba".