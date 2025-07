I Fantastici 4: Gli Inizi, i protagonisti ritratti nelle action figure Hasbro

Il film Marvel I Fantastici 4: Gli Inizi è arrivato, dopo molta attesa, nelle sale di tutto il mondo e gli spettatori potranno portare nelle proprie case un po' dell'atmosfera delle avventure dei supereroi grazie alle action figure della serie Marvel Legends di Hasbro Pulse.

Le riproduzioni dei personaggi, caratterizzati dai dettagli ispirati alla nuova versione cinematografica, hanno anche articolazioni di alta qualità e personalità inconfondibili.

Il team dei Fantastici 4

Queste nuove figure celebrano la ricca eredità dei Fantastici 4, un team forgiato dalla scienza, dalla famiglia e dall'avventura. Il leader del gruppo è Reed Richards, meglio conosciuto come Mister Fantastic, un brillante inventore i cui poteri gli consentono di allungare, piegare e contorcere il proprio corpo in modi inimmaginabili. Calmo sotto pressione e infinitamente curioso, Reed è la mente e il cuore del team.

I Fantastici 4: Gli Inizi, l'action figure di Reed Richards

Accanto a lui c'è Sue Storm, la 'Donna Invisibile', che trasmette forza attraverso la serenità, interpretata da Vanessa Kirby nel film I Fantastici 4: Gli Inizi, di cui potete leggere la nostra recensione. I suoi poteri di invisibilità e i campi di forza protettivi, ritratti anche nell'action figure, la rendono uno dei membri più formidabili del gruppo, e il suo impegno nei confronti della famiglia è incrollabile. Sia che difenda la sua squadra o che sorprenda i suoi nemici, Sue dimostra che il vero potere spesso risiede nella sottigliezza.

I Fantastici 4: Gli Inizi, l'action figure di Sue Storm

Ben Grimm, affettuosamente soprannominato 'La cosa', è il muro invalicabile della squadra, sia in senso letterale che figurato. Con il suo aspetto roccioso e il carattere duro come l'acciaio che è stato riprodotto nell'action figure Hasbro, è il muscolo del gruppo, ma la sua natura leale e con i piedi per terra è altrettanto fondamentale per l'equilibrio dei Fantastic Four. È il tipo di eroe che può fermare un carro armato con una mano e offrire parole di incoraggiamento sincere con l'altra.

I Fantastici 4: Gli Inizi, l'action figure di Ben Grimm

Poi c'è Johnny Storm, la 'Torcia Umana', i cui poteri infuocati sono pari solo al suo carattere focoso. Audace, impulsivo e affascinante senza sforzo, Johnny porta energia e umorismo alla squadra. Che stia volando nel cielo in fiamme o facendo battute a spese di sua sorella, è uno dei preferiti dai fan per un motivo.

I Fantastici 4: Gli Inizi, l'action figure di Johnny Storm

Le riproduzioni realizzate per la linea Marvel Legends, inoltre, comprende l'action figure di Silver Surfer, villain mostrata in azione.

I Fantastici 4: Gli inizi, l'action figure di Silver Surfer

I dettagli del film Marvel

I protagonisti del film diretto da Matt Shakman, sono Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), e Johnny Storm (Joseph Quinn). I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all'improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.