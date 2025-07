I Fantastici 4: Gli Inizi, il regista rivela il casting più difficile del nuovo film Marvel

Matt Shakman, regista di I Fantastici 4: Gli Inizi, ha condiviso nuovi dettagli sul processo di selezione del cast per il prossimo film Marvel Studios. In una recente intervista concessa a Variety, il filmmaker ha rivelato quale personaggio si è rivelato il più complesso da assegnare.

Il difficile casting di Mister Fantastic

Secondo Shakman, è stato particolarmente complicato trovare l'interprete giusto per dare volto a Reed Richards, alias Mister Fantastic. Il motivo? Il personaggio possiede una gamma molto ampia di sfumature da rappresentare: "Passa dall'essere uno scienziato assorto nei suoi esperimenti al marito e padre disposto a tutto per proteggere la sua famiglia, fino a diventare il leader dei Vendicatori. Dovevamo trovare qualcuno in grado di racchiudere tutto questo", ha spiegato il regista.

Una sfida non da poco, soprattutto se si considera che il personaggio avrà un ruolo centrale nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe, inclusi i crossover come Doomsday e Secret Wars. Alla fine, la scelta è ricaduta su Pedro Pascal, nome di punta della scena internazionale, già noto per serie come The Last of Us e The Mandalorian.

Un legame che parte da lontano

Shakman e Pascal si conoscono da tempo. Come raccontato dallo stesso attore, i due si sono incontrati agli inizi della carriera, durante i rispettivi anni nella scena teatrale di Los Angeles: "Avevamo lo stesso manager e abbiamo sfiorato l'idea di diventare coinquilini", ha ricordato Pascal. "Matt mi coinvolgeva in progetti teatrali e ritrovarci oggi su Fantastic Four è qualcosa che sento scritto nel destino".

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Un cast corale rilancerà la "prima famiglia Marvel" Il film introdurrà ufficialmente nel MCU la celebre squadra dei Fantastici Quattro. Accanto a Pascal ci saranno Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm / Donna Invisibile, Joseph Quinn come Johnny Storm / Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm / La Cosa. Completano il cast Julia Garner nel ruolo di Shalla-Bal, versione alternativa del Silver Surfer.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

I Fantastici 4: Gli Inizi segna anche un ritorno alla regia cinematografica per Shakman, che si era fatto notare per serie come WandaVision e, in precedenza, per episodi di Psych e Everwood. In campo cinematografico, ha diretto il thriller Cut Bank nel 2014.

Il film è atteso nelle sale il 23 luglio 2025, e rappresenterà un importante tassello nella costruzione della nuova fase narrativa dell'universo Marvel.