I Fantastici 4: Gli Inizi, perché la Torcia Umana non pronuncia mai la sua battuta iconica?

In I Fantastici 4: Gli Inizi, il pubblico ha assistito a una battaglia epica contro Galactus, conclusa con il sacrificio di Sue Storm, che costringe il Divoratore di Mondi a teletrasportarsi in un angolo remoto dell'universo. Tuttavia, i fan più affezionati ai fumetti Marvel hanno notato due assenze importanti: la celebre battuta "Flame On!" della Torcia Umana e il leggendario Nullificatore Assoluto.

Le origini del Nullificatore nei fumetti e perché non è nel film

Nei comics, il primo scontro tra i Fantastici Quattro e Galactus segue un'altra trama. L'Osservatore incarica Johnny Storm di infiltrarsi nel mondo di Galactus e recuperare il Nullificatore Assoluto, un'arma capace non solo di uccidere il colossale nemico, ma anche di cancellare intere realtà. In Fantastic Four #51, Mister Fantastic minaccia Galactus con il dispositivo, convincendolo a lasciare la Terra per sempre, prima di restituirlo all'Osservatore per custodirlo.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Secondo lo sceneggiatore Eric Pearson, l'idea dell'arma è stata solo accennata in una conversazione iniziale e non è mai entrata seriamente nella sceneggiatura. La scelta ha permesso di costruire un finale più intimo ed emotivo, puntando sull'impatto emotivo del sacrificio di Sue piuttosto che su una risoluzione "tecnologica".

L'assenza dell'iconica battuta di Johnny Storm

Pearson ha spiegato che "Flame On", la famosa frase di Johnny Storm, è stata volutamente esclusa. In compenso, il film regala ai fan un momento iconico con La Cosa, che esclama: "È tempo di distruzione". Lo sceneggiatore ha rivelato che, in una versione non realizzata, Ben Grimm avrebbe persino condiviso un brindisi con i compagni prima della battaglia, rendendo la scena più leggera e ironica.

I Fantastici 4: Gli inizi, Joseph Quinn e Pedro Pascal in una scena

Sebbene si vociferi che il regista Matt Shakman possa tornare per un sequel, Pearson ha dichiarato di non conoscere i piani futuri della Marvel per il franchise. Tutto dipenderà anche dagli eventi di Avengers: Doomsday e Secret Wars. Lo sceneggiatore si dice aperto a qualunque direzione creativa, purché mantenga intatta l'essenza dei personaggi, inclusi i possibili ritorni di antagonisti come Victor Von Doom. I Fantastici 4: Gli Inizi è attualmente nelle sale.