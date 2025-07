I Fantastici 4: Gli Inizi, La Cosa partecipa a un dating show in una delle scene purtroppo tagliate

Il regista del film I Fantastici 4: Gli inizi ha confermato l'esistenza di numerose scene tagliate, tra cui quella in cui La Cosa partecipa a un dating show.

Il video, che era stato mostrato al San Diego Comic-Con 2024, è stato ora riutilizzato come promo del progetto Marvel attualmente nelle sale di tutto il mondo.

La scena del dating show con La Cosa

Il breve filmato pubblicato online era stato mostrato un anno fa e realizzato durante lo sviluppo del film del MCU, ancora prima dell'inizio delle riprese.

Nel video Ben Grimm/La Cosa viene scelto per un appuntamento da una concorrente di un dating show, suscitando la sorpresa del personaggio interpretato da Ebon Moss-Bachrach.

I fan della Marvel hanno inoltre notato la presenza nel trailer di numerose scene che non sono state inserite nella versione finale del film I Fantastici 4: Gli Inizi, che ha ottenuto dei buoni risultati ai box office, arrivata nei cinema.

Le scene tagliate dal film I Fantastici 4: Gli inizi

Il regista Matt Shakman, in un'intervista rilasciata a Collider, ha ora parlato proprio delle scene tagliate spiegando che durante i ciak sono stati girati molti momenti poi scartati.

Il filmmaker ha sottolineato che si stava lavorando al montaggio durante la produzione: "Ti aiuta a capire ciò che stai girando e devi montare durante il lavoro, arrivando a pensare: 'Qui mi manca un'inquadratura. Ho bisogno inoltre di qualcosa in più qui. Oh, wow, questa connessione è così grandiosa. Devo fare più di quello o meno di questo'".

La scelta di avere delle scene poi eliminate è stata quindi deliberata: "Abbiamo volutamente scritto e girato molto di più rispetto a quello che abbiamo usato o di cui avevamo bisogno legato al loro passato. Ci sono molte cose di cui avete probabilmente visto delle parti o dei pezzi, come il tour del Baxter Building o lo show Mister Fantastic di Reed, o persino Ben che partecipa a The Dating Game".

Shakman ha sottolineato che quella scelta ha permesso di "costruire un mondo grande e spiegare cosa hanno fatto gli eroi per quattro anni, perché il nostro film è iniziato quattro anni dopo il momento in cui hanno ottenuto i poteri". Avere a disposizione molto materiale è stato quindi particolarmente utile alla costruzione della narrazione.