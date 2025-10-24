I Fantastici 4: Gli Inizi, Disney+ svela la data di uscita in streaming

Il film Marvel, che può contare su un cast stellare guidato da Pedro Pascal e Vanessa Kirby, debutterà a novembre sulla piattaforma di streaming.

Disney+ ha svelato la data di uscita in streaming del film I Fantastici 4: Gli Inizi, targato Marvel Studios: l'appuntamento per i fan è stato fissato al 5 novembre.

Il lungometraggio è stato interpretato da un cast di altissimo livello che comprende Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei ruoli dei membri della Prima Famiglia Marvel.

Cosa racconta il film Marvel

I Fantastici 4: Gli Inizi, di cui potete leggere la nostra recensione, racconta la storia di Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio attraverso il cosmo, alla scoperta del cuore, dell'umorismo e dei legami familiari che li rendono davvero fantastici.

Conciliare la vita familiare con il loro ruolo da eroi sarà però solo una delle sfide che i Fantastici 4 devono affrontare, ma lo fanno insieme, come una famiglia! Il loro più grande potere è infatti il legame che li unisce.

I Fantastici 4: Gli inizi, Joseph Quinn e Pedro Pascal in una scena

I dettagli del debutto su Disney+

Il film Marvel Studios è inoltre il prossimo titolo in IMAX Enhanced disponibile su Disney+, con l'esclusivo formato espanso IMAX per tutti gli abbonati della piattaforma streaming, garantendo che l'intento creativo dei filmmaker sia pienamente preservato per un'esperienza visiva più coinvolgente. Gli abbonati con TV e ricevitori AV certificati potranno anche sperimentare il suono IMAX Enhanced con tecnologia DTS:X, che riproduce l'intera gamma dinamica del mix cinematografico originale.

La colonna sonora originale del film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi, con musiche originali del compositore Michael Giacchino, in carriera vincitore di Academy Award, Emmy e Grammy, è disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e altre piattaforme digitali.

Prossimamente i personaggi che hanno debuttato nel MCU in occasione del film diretto da Matt Shakman ritorneranno sul grande schermo in occasione dell'atteso Avengers: Doomsday, il progetto che riporterà Robert Downey Jr tra le fila degli adattamenti dei fumetti dopo il suo addio all'iconico ruolo di Tony Stark/Iron Man. Non si può quindi che attendere l'avventura del team di supereroi diretta dai fratelli Russo per scoprire come i Fantastici 4 saranno coinvolti nel tentativo di salvare il mondo.