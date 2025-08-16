I Fantastici 4: Gli Inizi, calo del 49% nel quarto weekend al botteghino nordamericano

Il quarto weekend di programmazione di I Fantastici 4: Gli Inizi segna un calo del 49% rispetto alla settimana precedente, secondo le stime preliminari del botteghino nordamericano diffuse da Deadline. Nonostante la flessione, il film dei Marvel Studios conferma la sua forza tra le uscite estive, dimostrando che la Prima Famiglia dell'MCU continua a suscitare grande interesse tra il pubblico.

Il totale nazionale previsto entro domenica dovrebbe raggiungere 246,1 milioni di dollari, un risultato solido considerando la concorrenza e la naturale discesa delle vendite nelle settimane successive al debutto.

Weapons mantiene la prima posizione con performance sorprendenti

Il successo horror di Zach Cregger, Weapons, rimane in testa al botteghino con un incasso stimato di 22 milioni di dollari. Con protagonisti Josh Brolin e Julia Garner, il film ha sorpreso tutti, diventando uno dei titoli estivi più redditizi.

I Fantastici 4: Gli inizi, Joseph Quinn e Pedro Pascal in una scena

La produzione, costata appena 38 milioni di dollari, ha già superato i 100 milioni di dollari a livello globale, dimostrando come un film a budget contenuto possa generare un impatto significativo.

Quel pazzo venerdì 2 e Io sono nessuno 2 le altre novità al box office

Al secondo posto si piazza Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, la nuova proposta Disney, con un incasso stimato tra i 14 e i 15 milioni di dollari, portando il totale nazionale a 55 milioni. Subito dopo troviamo Io sono nessuno 2, il sequel d'azione con Bob Odenkirk, che apre con circa 9,25 milioni di dollari. Un risultato incoraggiante rispetto al predecessore del 2021, che aveva debuttato con 6,8 milioni, confermando l'interesse crescente per il franchise.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: la nuova locandina italiana

Il reboot dei Fantastici quattro subisce un calo significativo, ma non preoccupante. Il film incassa circa 8 milioni nel weekend, dimostrando comunque la resilienza del brand. L'uscita digitale a sorpresa di Superman, rapidamente scivolato nella Top 10, potrebbe aver paradossalmente favorito il film Marvel, mantenendo alta l'attenzione su titoli di supereroi simili e rafforzando l'engagement del pubblico.

La trama e i personaggi che continuano a conquistare il pubblico Ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, I Fantastici Quattro: Primi Passi introduce la Prima Famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach).

I protagonisti devono affrontare il temibile Galactus (Ralph Ineson) e il suo Araldo Silver Surfer (Julia Garner), bilanciando le sfide eroiche con le dinamiche familiari. Il cast è completato da Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser, Sarah Niles e Mark Gatiss.