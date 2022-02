I dominatori dell'universo, Dolph Lundgren: "Il mio costume aveva le dimensioni di un francobollo"

Dolph Lundgren ricorda ancora il freddo patito durante la lavorazione del fantasy I dominatori dell'universo per via delle dimensioni molto ridotte del suo costume.

Dolph Lundgren ha incarnato l'onnipotente He-Man nel fantasy I dominatori dell'universo, ma sul set del cult del 1987 l'attore ha sofferto il freddo per via del costume succinto, delle "dimensioni di un francobollo".

I dominatori dell'universo, Dolph Lundgren con indosso il succinto costume

Basato sull'omonima linea di giocattoli Mattel, l'epico I dominatori dell'universo, diretto da Gary Goddard, ha visto Dolph Lundgren, nel ruolo del possente He-Man.

"Quello che ricordo è che abbiamo girato 54 sere di seguito", ha rivelato Lundgren a PEOPLE. "Abbiamo girato tutto di notte e il mio costume aveva le dimensioni di un francobollo. Fondamentalmente c'era un quadratino sul davanti e un paio di cinghie. Faceva molto, molto freddo".

Guardando indietro, Lundgren ammette che il passaggio dall'interpretare il cattivo sovietico nel sequel di Rocky al popolare eroe americano de I dominatori dell'universo è stato "difficile".:

"Ho sentito molta pressione, ma ho bei ricordi di quell'esperienza perché era una storia fantastica, come le cose che guardi da bambino. Era un buon momento per me."

Oggi I dominatori dell'universo sta per avere nuova vita grazie a Netflix che ha messo in cantiere un remake. Kyle Allen, apparso di recente nel ruolo di Balkan in West Side Story, interpreterà l'amato personaggio He-Man nel film live-action.