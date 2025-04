I Cesaroni 7: la nuova stagione avrà un legame molto stretto con la famiglia Totti

La macchina da presa si è riaccesa sulle vicende della famiglia Cesaroni. La celebre serie di Canale 5 infatti, è al momento in lavorazione con 12 nuovi episodi, con Claudio Amendola anche alla regia.

Il titolo di questa settima stagione sarà I Cesaroni-Il Ritorno, e andrà in onda a inizio 2026.

Intanto, trapelano i nomi dei nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast.

I nuovi volti del cast

Un wallpaper de I Cesaroni 3

Sul set si piange ancora la scomparsa di Antonello Fassari, il celebre Cesare Cesaroni della serie, ma le riprese non si fermano.

Davide Maggio ha anticipato i nomi dei nuovi attori che entreranno a far parte del cast: si tratta di Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti, figlio del capitano della Roma. Chissà se questo legame verrà esplicitato nella serie, dato che la famiglia Cesaroni ha sempre venerato il capitano, al punto di avere la sua maglia originale appesa in una teca nella bottiglieria.

Melissa Monti, nata nel 2005, sarà Caterina; in passato, ha recitato ne Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e ne La Grande Bellezza.

Si unirà ai Cesaroni anche Ludovica Longhini,dalla serie di Rai Gulp Marta&Eva; ad interpretare Marta Cesaroni invece, la figlia di Marco ed Eva ormai adulta, sarà Valentina Bivona. Sempre Davide Maggio, ha anticipato i nomi di Simone Faucci (Le Tre Rose di Eva, Un Posto al Sole e Romulus) nel ruolo di Piero Sacconi e il giovanissimo Pietro Serpi (Il Ragazzo dai pantaloni rosa) nei panni di Adriano Cesaroni.

Chi ci sarà ne I Cesaroni 7

I Cesaroni 7, la prima foto delle riprese

Non sappiamo ancora niente riguardo i personaggi che andranno ad interpretare Melissa Monti, Ludovica Longhini, Simone Faucci e Piero Sacconi. Certo che il ruolo di quest'ultimo, dal cognome Cesaroni, fa pensare a un nuovo membro della famiglia: che sia un secondo figlio di Marco, magari avuto con Maya?

A proposito di Marco, nel cast è confermato il ritorno di Matteo Branciamore, che si aggiunge così a Niccolò Centioni, Federico Russo, Max Tortora, Ludovico Fremont ed Elda Alvigini.

Ricordiamo infine le altre new entry: Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru e Fabio Rovazzi nei panni di se stesso.

Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri invece,