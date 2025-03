I Cesaroni 7, Garbatella in rivolta contro le riprese: ecco cosa sta succedendo

Giulio Cesaroni e famiglia sono stati tra i personaggi più amati del nostro piccolo schermo, e ora, a distanza di undici anni dall'ultima, sono iniziate le riprese della nuova stagione de I Cesaroni, la settimana.

Non si sa ancora molto di questi episodi, ma le riprese sono già partite lo scorso 17 marzo. Da mercoledì 26 marzo invece, si sposteranno all'esterno e lo faranno nel quartiere simbolo della serie: la Garbatella. Ma i residenti sono tutt'altro che felici.

Le proteste dei residenti della Garbatella

la prima storica locandina de I Cesaroni

La troupe dei Cesaroni sarà nel quartiere romano dal 26 marzo all'8 aprile, periodo per cui è stato previsto il divieto di sosta h24 in piazza Damiano Sauli e in altre nove strade. Con conseguenti disagi per chi nel quartiere vive, tanto che nella piazza è comparsa anche la scritta "Garbatella odia i Cesaroni".

Gli abitanti si stanno mobilitando con una petizione online e cercando, come alternativa, dei garage per quei giorni: a causa dei divieti dovuti alle esigenze di set, si stimano infatti centinaia di posti parcheggio persi. I residenti della Garbatella inoltre, contestano il periodo di questo blocco: tra pochi giorni del resto, ci sarebbero state le chiusure delle scuole per Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del primo maggio, durante le quali i divieti avrebbero avuto un impatto minore sui residenti.

I Cesaroni 7: cosa sappiamo

I Cesaroni 7, la prima foto delle riprese

Per questa settima stagione, sono previsti dodici episodi; stavolta Claudio Amendola non sarà solo protagonista ma anche regista della serie. Al Corriere della Sera l'attore ha svelato che la bottiglieria Cesaroni subirà una trasformazione e diventerà un ristorante.

Nel cast torneranno Max Tortora, Antonello Fassari, Nicolò Centioni, probabilmente anche Matteo Branciamore, Ludovico Fremont ed Elda Alvigini; ci sarà invece sicuramente Federico Russo, una volta il piccolo Mimmo, confermato da una foto condivisa da Nicolò Centioni su Instagram.