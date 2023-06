I Cavalieri dello Zodiaco: l'atteso live action da oggi al cinema

I Cavalieri dello Zodiaco approda per la prima volta in versione live action nei cinema a partire da oggi, nel cast Mackenyu, Famke Janssen e Sean Bean.

Finalmente l'attesa dei fan è finita. L'anime di culto I Cavalieri dello Zodiaco arriva per la prima volta al cinema in versione live action oggi, distribuito da Sony Pictures.

Basato sul popolarissimo manga di Masami Kurumada che ha dato vita a una saga anime celebre in tutto il mondo, I Cavalieri dello Zodiaco narra le avventure di Saint Seiya per la prima volta in versione live action con un cast internazionale diretto dal regista polacco Tomek Baginski.

Che cosa accade ne I cavalieri dello Zodiaco

Al centro della storia troviamo Seiya (Mackenyu), un ragazzo di strada che sbarca il lunario combattendo per denaro mentre cerca incessantemente la sorella rapita. Quando, durante un combattimento, attinge inconsapevolmente a poteri mistici che non sapeva di possedere, Seiya si ritrova catapultato in un mondo di santi in guerra, antichi insegnamenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Se vuole sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

Il cast del film

Prodotto da Toei Animation Production, I Cavalieri dello Zodiaco, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è diretto da Tomek Bagiński da una sceneggiatura di Josh Campbell, Matt Stuecken e Kiel Murray. Il film, basato sulle storie originali del manga Saint Seiya di Masami Kurumada, vede nel cast Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl, e Sean Bean. I produttori sono Yoshi Ikezawa, Joseph Chou e Tim Kwok.

Parlando del film l'attrice Madison Iseman, che compare nel duplice ruolo di Sienna e della dea dell'Olimpo Athena, ha dichiarato a Yahoo!: "Stavamo parlando di quali fossero le nostre scene più difficili da girare. Di solito si tratta di scene fisiche, ma per questo film è l'esposizione perché accadono molte cose e vuoi essere il più chiaro possibile. Alcune persone potrebbero non conoscere Saint Seya e potrebbero non conoscere i Cavalieri dello Zodiaco, perciò vuoi essere in grado di spiegare la storia nel modo più semplice possibile.".