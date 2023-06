I Cavalieri dello Zodiaco, Madison Iseman è Atena: 'Spero ci siano sequel per scoprire altri Cavalieri'

Saint Seiya - I Cavalieri dello zodiaco di Masami Kurumada ha una nuova vita sul grande schermo: il 26, 27 e 28 giugno è nelle sale italiane I Cavalieri dello Zodiaco di Tomek Bagiński, adattamento americano del fumetto giapponese. La storia ruota attorno a Seya (Mackenyu), orfano alla ricerca della sorella, rapita da piccola e che continua a cercare, e a Sienna (Madison Iseman), reincarnazione della dea della guerra Atena.

I cavalieri dello zodiaco: Mackenyu in una scena

Per proteggerla, Seya deve diventare il Cavaliere di bronzo della costellazione di Pegasus. A cercare di rapire la ragazza è Vander Guraad (Famke Janssen), che vede la sua energia come una bomba pronta a esplodere, aiutata da Cassios (Nick Stahl) e Nero di Phoenix (Diego Tinoco). Ad aiutare Sienna invece, oltre a Seya, c'è Mylock (Mark Dacascos), amico di suo padre, Alman Kiddo (Sean Bean).

Abbiamo incontrato gli attori virtualmente e ci hanno raccontato qual è il loro rapporto con I Cavalieri dello Zodiaco, che, visto il ricco materiale di partenza, potrebbe andare avanti con altri film.

Madison Iseman interpreta Lady Isabel, ovvero la dea Athena: nel film si chiama Sienna. L'attrice ci ha spiegato come si è approcciata a questa storia: "Non sapevo molto di I Cavalieri dello Zodiaco prima di ricevere la mail con cui mi hanno proposto il film. Dopo aver fatto tante ricerche, ho scoperto che negli Stati Uniti non è mai stato un grande successo come nel resto del mondo. È stato entusiasmante scoprire che a livello internazionale abbia una fanbase così grande. È stato bello portarlo in USA con una luce nuova e fresca. La cosa di cui sono più contenta è che, se faremo dei sequel, ci saranno molti altri Cavalieri da portare sul grande schermo. Mi piace pensare a chi potremmo avere per interpretarli".

Famke Jassen interpreta l'antagonista, Vander Guraad, il cui migliore alleato è Nero di Phoenix, ovvero un Cavaliere di bronzo, appartenente alla costellazione della Fenice. Dopo essere stata Fenice negli X-Men, l'attrice ha di nuovo a che fare con questo animale leggendario. Coincidenze? Come ci ha detto: "È così divertente. Sono uno scorpione e, se prendiamo in esame l'astrologia, è il segno della rinascita. E la fenice rinasce dalle sue ceneri. Quindi forse è nel mio destino".