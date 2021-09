I Bastardi di Pizzofalcone 3 da stasera su Rai1: la trama della prima puntata

I Bastardi di Pizzofalcone 3, attesa nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, debutta stasera su Rai1 alle 21:25. Saranno 6 prime serate tv, in onda sempre di lunedì, per la regia di Monica Vullo.

La trama della prima puntata, intitolata Fuochi, (e già disponibile in streaming su RaiPlay in anteprima), ci riporta dove si era conclusa la stagione precedente.

Subito dopo l'attentato, il ristorante di Letizia si è trasformato in un inferno da cui vengono estratti feriti e cadaveri. Con il divieto di indagare sull'accaduto, i Bastardi vengono messi sotto torchio e il loro passato più scomodo torna alla luce. Finché la soffiata fatta da un vecchio nemico non apre una pista inaspettata. Ora i Bastardi possono davvero cominciare le loro indagini, senza che nessuno sappia niente.

Il cast

Ne I Bastardi di Pizzofalcone 3 ritroveremo Alessandro Gassmann (Giuseppe Lojacono), Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto (Aragona), Tosca D'Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Gioia Spaziani (Letizia), Serena Iansiti (Rosaria Martone), Matteo Martari (Buffardi) e Maria Vera Ratti (Elsa Martini).

La sinossi

La terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone ha inizio subito dopo l'esplosione della bomba che ha provocato morti e feriti davanti alle vetrine del ristorante di Letizia. L'ispettore Lojacono è il primo a dover affrontare la crisi emotiva che affligge i sopravvissuti. I sensi di colpa e le accuse reciproche minano la vita personale e la sfera emotiva di tutta la squadra che non fa che ripetersi un'unica invadente domanda: chi ha messo quella bomba e perché? I Bastardi sono vittime dell'attentato e quindi è precluso loro indagare sull'accaduto. Dovranno farlo di nascosto, facendo i conti con i metodi scorretti e inefficienti di un procuratore venuto da Roma.

A portare ulteriore scompiglio l'arrivo di un nuovo commissario a Pizzofalcone, Elsa Martini, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo. La Martini è stata dichiarata innocente, ma le voci di una vera e propria esecuzione non si sono spente. Questo fa di Elsa una "Bastarda" a pieno titolo. La sua presenza volitiva spariglia le logiche del gruppo e il sospetto aleggia sempre su di lei: Elsa ha davvero ucciso un uomo a sangue freddo?

Intanto la città distesa sotto la collina di Pizzofalcone continua a vivere. In una Napoli sospesa tra tradizione e modernità, incanto e disincanto, bellezza e oscurità, si generano delitti su cui la squadra è chiamata ad indagare. Reati che scaturiscono dal cuore delle miserie umane. Una commedia umana amara, piena di grande verità emotiva.