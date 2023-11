I Bastardi di Pizzofalcone 4: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1, alle 21:25, va in onda l'ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, quella che potrebbe essere la stagione conclusiva per una serie, in onda dal 2017, che continua a essere molto amata dal pubblico. Anche la scorsa settimana, infatti, sono stati in più di 3,5 milioni a seguire le avventure dell'ispettore Lojacono, regalando ai Bastardi 21 punti di share e la vittoria sulla concorrenza.

Trama ultima puntata, lunedì 13 novembre

Si intitola Inganni la quarta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, in onda in questo lunedì 13 novembre. Nella storica sartoria di Salita Vetriera viene trovato morto con un colpo di forbici il sarto Nunzio Coppola. Chi può essersi accanito con tanta brutalità sul corpo di un anziano tanto amato? Ancora una volta tocca ai Bastardi indagare per fare giustizia.

Intanto, si stringe il cerchio delle indagini della Procura intorno a Lojacono: la squadra dei Bastardi è in pericolo quanto la vita di Marinella, la figlia dell'Ispettore.

Il cast

Confermato il cast delle precedenti stagioni (a eccezioni di Maria Vera Ratti e Matteo Martari). Alessandro Gassmann torna a vestire i panni dell'ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la PM di Napoli Laura Piras, Massimiliano Gallo (appena lasciato nella trionfale terza stagione di Imma Tataranni) è Luigi Palma. Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli, Tosca D'Aquino è Ottavia Calabrese, Antonio Folletto è Marco Aragona, Simona Tabasco è Alex Di Nardo, Gennaro Silvestro è Francesco Romano, Serena Iansiti è Rosaria Martone, Paolo Sassanelli è Rocco Squillace, Ninni Bruschetta è Caruso, Paola Tiziana Cruciani è Teresa, Alessia Lamoglia è Marinella.