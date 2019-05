I Am Mother: il trailer del film sci-fi con Hilary Swank

I Am Mother è il nuovo film sci-fi di Netflix con protagonista Hilary Swank, ecco il trailer del progetto in arrivo il 7 giugno.

I Am Mother, di cui è stato condiviso online il primo trailer, arriverà su Netflix il 7 giugno e racconterà una storia sci-fi ricca di tensione. Al centro della trama ci sarà la "Madre", un robot gentile ideato per ripopolare la Terra dopo l'estinzione dell'umanità, che si occupa di una bambina che potrebbe essere la chiave per la salvezza dell'umanità.

Il video mostra il robot protagonista di I Am Mother crescere sua "figlia" e spiegare che il centro è stato creato per dare agli esseri umani una seconda opportunità che prende il via proprio con lei. Il mondo all'esterno è privo di vita e la "figlia" (Clara Rugaard) è stata cresciuta per provare a dare una possibilità all'umanità. Improvvisamente la figlia si ritrova però alle prese con una donna ferita e scopre inaspettatamente che esistono altri esseri umani. La nuova arrivata inizia poi a far dubitare delle reali intenzioni della Madre (Rose Byrne).

L'ospite sembra però non aver detto tutta la verità alla Madre e alla Figlia e il filmato mostra delle sequenze d'azione e molti pericoli potenzialmente mortali.

Ecco il video:

L'idea alla base del progetto è stata firmata da Grant Sputore, al suo esordio alla regia, e dallo scrittore Michael Lloyd Green, mentre WETA si è occupata del design del robot.

