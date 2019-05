Ad Astra: il film sci-fi con Brad Pitt arriverà nelle sale in autunno

Ad Astra, il film diretto da James Gray con protagonista Brad Pitt, non arriverà nei cinema il 24 maggio e la distribuzione potrebbe quindi avvenire in autunno.

Il progetto sci-fi, che era stato prodotto da Plan B e Fox prima dell'accordo stretto con la Disney, dovrebbe quindi compiere il proprio debutto in uno dei festival autunnali.

Il film Ad Astra racconterà la storia di un ingegnere militare che decide di intraprendere un'ambiziosa missione spaziale per scoprire cosa è accaduto al padre, partito con destinazione Nettuno con lo scopo di cercare segni di vita extraterrestre intelligente, ma non è mai tornato.

Il cast del progetto, oltre a Brad Pitt, è composto anche da Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy.

La 20th Century Fox aveva deciso di inserire il film nella propria programmazione con la data dell'11 gennaio, posticipandola poi al 24 maggio. Il regista James Gray ha però ammesso che l'imponente lavoro richiesto a causa degli effetti speciali stava creando qualche ritardo e preferiva rimandare l'arrivo nei cinema piuttosto che proporre un film non all'altezza delle aspettative.

A occuparsi del lancio del film e della distribuzione sarà ora la Disney grazie all'acquisizione compiuta negli ultimi mesi.

