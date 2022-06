I Am Groot: il poster ufficiale e la data di uscita del nuovo progetto Marvel

I Marvel Studios hanno distribuito il poster di I Am Groot, il nuovo progetto dell'MCU, e hanno ufficializzato la sua data di uscita su Disney+.

I Marvel Studios hanno distribuito il primo poster di I am Groot, la nuova serie animata che uscirà su Disney+. Il poster conferma che lo show debutterà sul servizio di streaming il 10 agosto prossimo. Come suggerisce il titolo, il cartone animato vede protagonista Groot, il colosso floreale dei Guardiani della Galassia, nella sua forma di Baby Groot. La serie è composta da cortometraggi che vedono il personaggio infilarsi e uscire dai guai in un mondo di animazione fotorealistica. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot e il regista di Guardiani della Galassia James Gunn è uno dei produttori esecutivi della serie.

Mentre Groot è l'unico personaggio confermato a comparire in I Am Groot, gli storyboard suggeriscono che un altro dei Guardiani della Galassia, Drax, potrebbe apparire nei cortometraggi. Drax è già apparso nella prima serie animata dei Marvel Studios, Marvel's What If...?, anche se Fred Tatasciore ha prestato la sua voce al posto della star di Guardiani della Galassia Dave Bautista.

Con la sua serie animata su Disney+, Groot ha fatto molta strada dall'essere quasi dimenticato nel primo film di Guardiani della Galassia. James Gunn ha spiegato in un'intervista del 2017: "Molte volte siamo andati vicini a dimenticarci della presenza di Groot, soprattutto durante le riprese del primo film. Ma ora tutti quanti lo conoscono a tal punto bene che abbiamo una consapevolezza molto più ampia. E lui è uno dei protagonisti della scena. Penso che sia un personaggio scritto meglio del primo Groot, per certi versi. Non che fosse scritto male, ma credo che sia un personaggio più completo".