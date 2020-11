I Am Greta - Una Forza Della Natura, clip esclusiva del documentario disponibile su Sky Primafila Premiere

È tratta da I Am Greta - Una Forza Della Natura, la clip che vi presentiamo oggi in esclusiva: il documentario racconta l'ascesa mediatica di Greta Thunberg ed è disponibile dal 14 novembre su Sky Primafila Premiere.

I Am Greta - Una Forza Della Natura, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, sarà disponibile in esclusiva su Sky Primafila PREMIERE dal 14 novembre. Il documentario presentato alla Mostra di Venezia 77 racconta l'ascesa mediatica di Greta Thunberg.

Il video che vedete sopra è incentrato sull'inizio della protesta di Greta Thunberg che, seduta da sola davanti al parlamento svedese, sciopera per sensibilizzare i suoi concittadini sulla situazione climatica del nostro pianeta. Nella clip si sente la voce di Greta dire: "Tutti dicono una cosa e ne fanno un'altra dicono che abbiamo un solo pianeta e che dovremmo prendercene cura eppure nessuno se ne importa. Mi chiamo Greta Thunberg ho 15 anni, sciopero davanti al parlamento e non tornerò a scuola fino alle elezioni".

I Am Greta - Una Forza Della Natura è un intimo documentario, il primo lungometraggio, che racconta la storia dell'adolescente attivista per il clima Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, diretto dal regista svedese Nathan Grossman. A partire dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, Grossman segue Greta - una timida studentessa con la sindrome di Asperger - nella sua ascesa alla ribalta e nel suo impatto globale galvanizzante che ha scatenato scioperi scolastici in tutto il mondo. La ragazza rivolge una domanda agli adulti chiedendo loro "Se non vi preoccupate del futuro della Terra, perché io mi dovrei preoccupare del mio futuro a scuola?". Dopo qualche mese lo sciopero singolo si trasforma in un movimento globale ambientalista.Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all'ONU durante il Summit sul clima.

I am Greta, distribuito in Italia da Koch Media, sarà disponibile su Sky Primafila PREMIERE a partire dal 14 novembre . Il documentario è stato presentato con grande successo di critica alla 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival.