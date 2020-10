Hysteria: i vibratori venivano davvero usati per curare l'isteria?

In una scena di Hysteria il dottor Mortimer usa degli oggetti elettrici, che allora non venivano ancora definiti vibratori, sulle zone intime delle donne per curare l'isteria.

In Hysteria, il dottor Mortimer ha un'incredibile e peculiare intuizione: il medico inizia ad usare un oggetto elettrico, che ancora non veniva chiamato vibratore, sulle parti intime delle donne, al posto della stimolazione manuale, tentando di curare l'isteria.

Hugh Dancy e Rupert Everett in una scena di Hysteria

Dopo l'uscita del film l'affermazione che i vibratori fossero usati dai medici per curare l'isteria è stata sfatata, grazie ad uno studio del 2018 intitolato: "A Failure of Academic Quality Control: The Technology of Orgasm", scritto da Hallie Lieberman ed Eric Schatzberg e presente nella rivista chiamata Il Giornale della Sessualità Positiva.

Joseph Mortimer Granville aveva quasi 50 anni quando inventò il suo "Pecussor", il primo vibratore della storia che, secondo i referti dell'epoca, era una via di mezzo tra un asciugacapelli e una chiave inglese. Non ha mai voluto che venisse usato per curare l 'isteria e lui stesso si è sempre rifiutato di utilizzarlo.

Sheridan Smith cerca di sedurre Hugh Dancy in una scena di Hysteria

Per citare le sue stesse note sull'apparecchio: "Non ho mai utilizzato il Pecussor su una paziente donna ... Ho sempre evitato e continuerò a evitare di usare la mia invenzione in nome di una terapia innovativa, semplicemente perché non desidero essere ingannato, fuorviando anche gli altri, dai capricci dello stato isterico."