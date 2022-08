"Ben Affleck non è mai stato più felice", afferma Kevin Smith a proposito del matrimonio con Jennifer Lopez

Kevin Smith, celebre regista nonché amico intimo di Ben Affleck, ha affermato che lo sceneggiatore di Will Hunting 'non è mai stato più felice' di come è da quando è sposato con Jennifer Lopez.

Ben Affleck "non è mai stato più felice" di così grazie alla sua relazione con Jennifer Lopez: questo è il pensiero di Kevin Smith, amico intimo del regista di Argo che è stato uno degli ospiti della sontuosa celebrazione del matrimonio della coppia che ha avuto luogo in Georgia durante lo scorso fine settimana.

Kevin ha rivelato di essere felice di vedere pura gioia sul viso del suo amico mentre si impegnava con la pop star durante la cerimonia: "Non è mai stato così felice. Ho visto un certo livello di felicità sul suo volto, ma la pura gioia che si irradiava dal suo viso era assolutamente indimenticabile".

A proposito della cerimonia, Smith ha aggiunto: "Ero felice per lui. Ed erano estremamente felici anche loro, tutti se ne sono accorti. Hanno lavorato sodo per arrivare qui, per far funzionare la loro relazione, se lo sono guadagnato ed è stato così bello. Hanno passato una bella giornata."

L'amico di Ben Affleck ha anche ammesso che quella del matrimonio è stata una giornata "emozionante" e che ha versato alcune lacrime durante la cerimonia: "Sono uno che piange facilmente. Piango tutto il tempo. Piango guardando gli episodi di The Flash. Ho piagnucolato per tutto il tempo perché era dannatamente bello. Così bello."