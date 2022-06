Hustle, su Netflix in streaming da oggi

Hustle, il nuovo film con Adam Sandler sul mondo del basket, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 8 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Hustle è prodotto da Adam Sandler e dal campione dei Los Angeles Lakers LeBron James, recentemente protagonista di Space Jam: A New Legacy. Nel cast ci sono anche Robert Duvall, Queen Latifah e Ben Foster.

Hustle: una scena del flim

Nel lungometraggio, dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un'ultima occasione per dimostrare di essere all'altezza dell'NBA. Il progetto si ispira alla storia vera di Juancho Hernangome che ha giocato in Spagna prima di ottenere un ingaggio negli Stati Uniti.

Tra i prossimi progetti di Adam Sandler attendiamo Spaceman di Johan Renck (Chernobyl), in cui l'attore interpreta Jakub Procházka, un giovane orfano cresciuto in campagna dai nonni, che punta a essere il primo astronauta della Repubblica Ceca; e l'atteso Murder Mystery 2, sequel della fortunata commedia con Jennifer Aniston.