Hunters: la serie Amazon finirà con la stagione 2, rilasciata la data di uscita

Hunters, la serie Amazon arrivata sulla piattaforma per la prima volta nel febbraio del 2020, si concluderà con la stagione 2. Amazon ne ha inoltre rivelato la data di uscita: i nuovi episodi arriveranno il 13 gennaio, come riportato da Variety.

La serie thriller scritta ed ideata da David Weil, secondo quanto riporta la descrizione ufficiale, "segue le vicende di una banda eterogenea di cacciatori di nazisti che vivono nel 1977 a New York City. I Cacciatori, come sono conosciuti, hanno scoperto che centinaia di funzionari nazisti di alto rango vivono in mezzo a noi e cospirano per creare un Quarto Reich negli Stati Uniti".

Hunters: Al Pacino e Logan Lerman in un'immagine della serie

In una recente intervista rilasciata a EW, e riportata da ScreenRant, David Weil ha dichiarato: "Per me, da bambino cresciuto a Long Island, essendo ebreo, c'era sempre questa frustrazione e rabbia che Hitler se la cavava con i suoi crimini, che non era mai stato assicurato alla giustizia, non era mai stato arrestato, ucciso, processato, che lui ha preso una decisione alla fine della sua vita".

"Quindi - ha proseguito Weil - Hunters, essendo uno spettacolo sulla catarsi, sull'emancipazione ebraica e sull'appagamento dei desideri per i bambini ebrei come me che sono cresciuti desiderando reclamare il potere, la seconda stagione, spero, sarà quella catarsi. Invocherei Hitler solo per fare giustizia in qualche modo, si spera, soddisfacente".

Il cast della prima stagione comprendeva Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin. Inoltre, Udo Kier si è unito al cast della serie indossando i panni di Adolf Hitler, mentre Jennifer Jason Leigh è stata scelta per interpretare un cacciatore di nazisti di nome Chava Apfelbaum.

La serie è stata creata da David Weil, che è anche produttore esecutivo e showrunner. Nikki Toscano è anche produttore esecutivo insieme a Jordan Peele e Win Rosenfeld. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot ed è anche produttore esecutivo. Nelson McCormick è produttore esecutivo insieme a David Ellender di Sonar Entertainment.

Hunters è la seconda serie Amazon di alto profilo ad annunciare la sua conclusione dopo due stagioni. Anche Carnival Row con Orlando Bloom e Cara Delevingne si concluderà con la sua seconda stagione che debutterà all'inizio del 2023.