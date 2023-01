Hunters 2, la recensione: i cacciatori ebrei di nazisti nell'ultima stagione sfidano Adolf Hitler

Evil doesn't rest. Evil doesn't retire. So why should we?

È incredibile come, complice la pandemia che ha ritardato le produzioni e complice la nuova direzione editoriale che sta prendendo Prime Video chiudendo le sue produzioni originali di genere alla sola seconda stagione, siano passati ben tre anni dall'arrivo di Hunters. Una serie che aveva colpito per il gusto fortemente tarantiniano e pulp della sua narrazione e un'idea di fondo accattivante e sorprendente, rovinata purtroppo da un finale che ribaltava fin troppo le carte in tavola. Ora ci ritroviamo tre anni dopo alla recensione di Hunters 2, disponibile dal 13 gennaio sulla piattaforma, per capire se gli autori siano riusciti a chiudere in bellezza e a tamponare i danni fatti con quel finale.

Hunters Assembled

Hunters 2: Kate Mulvany in una scena della nuova stagione della serie Amazon

Sono passati un paio d'anni dagli ultimi avvenimenti e dalla scoperta che Meyer Offerman (Al Pacino) era in realtà The Wolf, il nazista a cui puntavano i nostri Hunters. Li ritroviamo sparsi per il globo che provano ad andare avanti con la propria vita ma, come ogni spy story che si rispetti, un evento li porterà a ritrovarsi e a valutare se rimettere insieme la squadra. Ognuno con le proprie capacità e caratteristiche, come nella prima stagione (forse Josh Radnor un po' troppo macchiettistico) ma con un nuovo "leader", ovvero Jonah (Logan Lerman), che ora si fa chiamare Sam ed è in procinto di sposarsi con una ragazza che non sa nulla della sua vera identità e del suo passato. Anche l'agente dell'FBI Millie (Jerrika Hinton) deve vedersela con gli ostacoli che la burocrazia sta portando nell'arrestare i nazisti che stanno provando a creare il Terzo Reich e vivono sotto mentite spoglie. La legge sarà un elemento ricorrente per tutta la stagione, arrivando ad impreziosire il passato distopico alternativo dello show con un evento di portata mondiale, purtroppo mai accaduto nella realtà e che darà un senso ad uno dei plot twist del precedente finale.

Hunters, la recensione: Al Pacino a caccia di nazisti

Hunters 2: una scena della nuova stagione della serie Amazon

Contro la legge

Scontrarsi con la legalità è il pane quotidiano per i nostri Hunters e il creatore David Weil continua sulla scia della stagione inaugurale mettendo in scena uno spettacolo di azione e reazione dal sapore sempre squisitamente pulp e tarantiniano, citazionista, sanguinolento e ingegnoso nell'architettare le morti sempre più creative e scenografiche dei personaggi, utilizzando al meglio gli oggetti e l'architettura degli edifici in cui si trovano al momento dello scontro. New entry dell'allega brigata è Jennifer Jason Leigh, che si inserisce bene nel contesto avendo già lavorato in progetti simili, nei panni di un personaggio che colpisce fin dalle prime battute. La posta in gioco in questi nuovi otto episodi si fa ancora più alta, dopo il plot twist di fine prima stagione che si rifaceva ad alcuni rumor che negli anni hanno circondato la figura di Hitler.

Hunters 2: Logan Lerman in una scena della nuova stagione della serie Amazon

Ovvero che non si fosse suicidato ma fosse scappato, fingendo la propria morte, insieme alla sua amante e poi moglie Eva Braun (che abbiamo scoperto essere Lena Olin). In Hunters lo ha fatto, in Sud America, dove si trova con lei e il suo pupillo (Greg Austin) e Joe (Louis Ozawa Changchien), l'hunter rimasto intrappolato mentre li braccava. La nuova grande minaccia non è più quindi The Wolf ma Adolf Hitler in persona e sarà compito degli ebrei cacciatori di nazisti protagonisti scovarlo e portarlo di fronte alla giustizia mondiale. Un evento che non è mai potuto accadere nella nostra realtà storica.

Meyer 'The Wolf' Offerman

Hunters 2: Al Pacino in una scena della nuova stagione della serie Amazon

David Weil gioca ancora di più con il passato distopico e alza l'asticella della narrazione. Inoltre riesce ad aggiustare abbastanza il tiro dopo il mezzo disastro fatto con il finale della prima stagione. Pensavamo che il plot twist legato all'identità di The Wolf fosse stata anche una strategia per legare un nome come quello di Al Pacino a una serie per un'unica annata e invece, complice la chiusura repentina alla seconda stagione, il suo nome figurava fin da poster e trailer rilasciati. Questo perché parallelamente alla narrazione nel presente-passato di Jonah e degli altri, assistiamo alla backstory di Meyer Offerman e degli eventi che hanno portato alla creazione degli Hunters. Un modo per farci comprendere meglio le sue azioni e per incastrarle con la storyline di Jonah e di sua nonna, che aveva dato il via allo show. Per contraltare, Logan Lerman si conferma uno dei più promettenti attori della sua generazione.

Hunters 2: una foto tratta dalla nuova stagione della serie Amazon

Tutti i vari personaggi - incluse le sopravvissute Tiffany Boone, Carol Kane, Kate Mulvany - avranno il loro momento di gloria e il proprio epilogo, spesso agrodolce come la vita stessa. Soprattutto se parliamo di nazisti ed ebrei. Quello di Hunters 2 è insomma un finale che riesce a chiudere tutte le storie lasciate in sospeso, a correggere il tiro del precedente finale utilizzando come strumenti narrativi i due plot twist principali, che ci sembravano inizialmente fuori luogo ed esagerati anche per una serie pulp come questa, e a donare agli ebrei e a tutti gli spettatori un possibile epilogo diverso, della Storia con la S maiuscola. Almeno sullo schermo.