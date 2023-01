Hunters 2 cita Bastardi senza gloria ricostruendo una scena indelebile del film

In Hunters 2 una sequenza in particolare cita apertamente Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, rimescolando le carte in tavola.

In Hunters 2 c'è una citazione estremamente diretta a Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Non l'avete notata? Bene, siete nel posto giusto, ma proseguite nella lettura se non volete spoiler di questa seconda stagione. Vi sconsigliamo quindi di proseguire se non avete visto gli episodi disponibili.

Denis Menochet e Christoph Waltz in una scena del film Bastardi senza gloria

La scena cui facciamo riferimento si trova nel quinto episodio di Hunters 2 "Blutsbande". Nel finale Jonah, Millie, Chava e la sorella Harriet sono riusciti a rintracciare una piccola fattoria che credono contenga la loro amica rapita, Clara, oltre a diversi nazisti. Entrando si ritrovano in una stanza vuota in cui compare solamente un tavolo con un bicchiere di latte. Una situazione tranquilla se non fosse che i nazisti li stanno aspettando nascosti sotto al pavimento.

Tutto, nella scena, cita apertamente la sequenza di apertura di Bastardi senza gloria. Anche questa è ambientata in una fattoria in cui troviamo il colonnello nazista Hans Landa intento alla ricerca di alcuni ebrei nascosti sotto al pavimento in legno. Così si mette ad indagare sorseggiando un bicchiere di latte fresco. Si tratta di due momenti perfettamente capovolti e speculari con l'unica differenza che in Hunters 2 i nazisti cominciano a sparare ai cacciatori dal punto in cui si nascondono.

Vi ricordiamo che la nuova stagione dello show è disponibile su Prime video dal 13 gennaio.