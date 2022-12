Hunters: il teaser trailer della seconda e ultima stagione della serie Amazon

Hunters, la serie Amazon scritta e diretta da David Weil, ha visto pubblicato oggi il suo primo teaser trailer per quella che sarà la sua seconda e ultima stagione.

La seconda e ultima stagione di Hunters, che arriverà sul piccolo schermo il 13 gennaio, riporterà insieme la banda per inseguire Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America.

Secondo quanto riportato da The Wrap: "Dopo che un incidente ha fatto deragliare le imprese del gruppo in Europa, i Cacciatori devono cercare il nascondiglio segreto di Hitler. Intanto, uno sguardo al passato rivela la scoperta da parte di Meyer Offerman (Al Pacino) di una pericolosa minaccia che potrebbe svelare la sua vera identità, con effetti esplosivi per il resto della banda".

La serie thriller, presentata per la prima volta nel febbraio del 2020, ha presentato agli spettatori "una banda eterogenea di cacciatori di nazisti che vivono nel 1977 a New York City. I Cacciatori, come sono conosciuti, hanno scoperto che centinaia di funzionari nazisti di alto rango vivono in mezzo a noi e cospirano per creare un Quarto Reich negli Stati Uniti".

Hunters, la recensione: Al Pacino a caccia di nazisti

Nella seconda stagione di Hunters, accanto ad Al Pacino, la new entry Jennifer Jason Leigh e il cast già presente nella prima stagione composto da Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

La serie è stata creata da David Weil, che è anche produttore esecutivo e showrunner. Nikki Toscano è anche produttore esecutivo insieme a Jordan Peele e Win Rosenfeld. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot ed è anche produttore esecutivo. Nelson McCormick è produttore esecutivo insieme a David Ellender di Sonar Entertainment.

In vista dell'uscita dell'ultima stagione di Hunters, il 13 dicembre è previsto il debutto dei primi tre episodi del podcast ufficiale di sei episodi, "Chutzpah: Hunters Presents True Stories of Resistance" nel quale verranno raccontate vere storie di resistenza e di eroismo.