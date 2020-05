Hunger Games: record di vendite per il romanzo prequel della saga

Un nuovo atteso capitolo prequel della saga di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes creato da Suzanne Collins, è già record di vendite dopo solo una settimana dall'uscita in libreria, raggiungendo le oltre 500.000 copie vendute.

Il nuovo libro dell'autrice che ha creato una delle saghe più seguite al mondo è già un successo, segno che i sostenitori di Katniss Everdeen e i suoi compagni siano ancora appassionati a quel futuro distopico che ha poi sbancato anche al box office. Negli Stati Uniti, il libro ha venduto più di 500.000 copie nella sua prima settimana, nonostante molte librerie del paese fossero chiuse o offrivano un servizio limitato a causa dell'emergenza sanitaria.

Un decennio dopo la fine della prima trilogia, ecco arrivare il prequel incentrato su Coriolanus Snow, un viaggio nella sua vita prima di diventare il temuto presidente di Panem. The Ballad of Songbirds and Snakes ha ottenuto un successo maggiore rispetto a Il canto della rivolta, terzo capitolo di Hunger Games, che ha venduto all'epoca della sua uscita appena 450 mila copie nello stesso periodo di tempo.

Hunger Games: La ragazza di fuoco, Jennifer Lawrence e la scena più disgustosa da girare

I fan sono già in delirio e si chiedono quando arriverà un nuovo film dedicato alla saga di Hunger Games, visto che è già stato annunciato il coinvolgimento di Lionsgate per la produzione di un nuovo capitolo, con Suzanne Collins in veste di produttrice esecutiva.