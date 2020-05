Hunger Games: La ragazza di fuoco, Jennifer Lawrence e la scena più disgustosa da girare

In un'intervista a proposito della scena più disgustosa di Hunger Games: La ragazza di fuoco, film del 2013 diretto da Francis Lawrence, Jennifer Lawrence ha affermato con rabbia: "Ho dovuto mangiare un pesce crudo e io odio il pesce. E poi non era come mangiare del sushi in un ristorante, ho dovuto stringere un pesce tra le mani e mangiarlo a morsi senza preoccuparmi della pelle e delle lische. Per la cronaca: il sapore del pesce crudo è identico alla puzza."

Hunger Games: la ragazza di fuoco, Liam Hemsworth e Jennifer Lawrence sul red carpet di Festival di Roma 2013

L'attrice ha aggiunto che la troupe ha cercato di incoraggiarla, seppur invano, durante le riprese della scena: "Continuavano a dire che era proprio come mangiare il sushi, mentre io pensavo tra me e me: lo sto guardando e no, non è come mangiare sushi e poi a me non piace il pesce. In ogni caso ho fatto finta di niente, ho solo chiesto della salsa di soia e del riso e ho portato a termine la scena."

Gli attori fanno di tutto per rendere più credibili i personaggi che interpretano sullo schermo: dalla perdita di peso, ai mesi in palestra fino a rasarsi completamente la testa e, rimanendo fedele a questa forma di recitazione metodica, Jennifer Lawrence ha affrontato il suo ruolo con dedizione al fine di entrare nella pelle di Katniss Everdeen, il suo personaggio, durante le riprese di Hunger Games: la ragazza di fuoco.