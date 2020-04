Hunger Games: prossimamente su Mediaset tutti i film della saga?

Mediaset è intenzionata a mandare in onda i film della saga di Hunger Gamesa per sperimentare una nuova strada di interazione via social col suo pubblico. Dopo che su Twitter molti avevano iniziato a fare richieste specifiche a Piersilvio Berlusconi, l'azienda ha risposto dicendo che cercherà di esaudire i desideri del pubblico.

+++ Attenzione! Attenzione!

Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri.

A breve, acquisiti i diritti ad hoc, potremo trasmettere “Animali fantastici - I crimini di Grindelwald” e tutta la saga di “The Hunger Games”.

Grazie a tutti. pic.twitter.com/FQRhdpN9rk — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) April 16, 2020

in questi giorni sia MEDIASET che RAI si rivolgono spesso ai loro spettatori chiedendogli di taggarli nelle loro storie sui social per tenere aperta la porta del dialogo. Oggi Mediaset ha fatto un ulteriore passo avanti e ha deciso di venire incontro ai desideri dei telespettatori. Nei giorni scorsi sui social era iniziata la tendenza a fare richieste specifiche a Piersilvio Berlusconi: molti chiedevano la messa in onda dell'intera saga di Harry Potter, e così è stato. Da quel momento ognuno ha iniziato a proporre qualcosa, molti avevano richiesto la messa in onda de la saga de Il signore degli anelli e Mediaset li ha accontentati.

Oggi un tweet dell'azienda di Cologno Monzese ha mandato in fibrillazione i fan "Attenzione! Attenzione! - si legge nel post- Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisiti i diritti ad hoc, potremo trasmettere Animali fantastici - I crimini di Grindelwald e tutta la saga di The Hunger Games. Grazie a tutti." Per molti utenti è la conferma, Piersilvio li legge, e come facevano le prime radio libere, avrebbe iniziato un dialogo con il suo pubblico, cercando di accontentarli e mandare in onda i programmi richiesti.

Quindi, dopo aver esaudito le richieste su Harry Potter e Animali Fantastici e Dove Trovarli, Piersilvio Berlusconi si prepara a mandare in onda sui suoi canali la saga de Il Signore degli Anelli, quella di Hunger Games ed altro, basta chiedere.