Hunger Games tornerà nelle sale con il prequel su Haymitch e il regista Francis Lawrence parla del casting

La saga di Hunger Games tornerà nelle sale cinematografiche con L'alba sulla mietitura, tratto dal nuovo romanzo prequel scritto da Suzanne Collins che avrà come protagonista Haymitch Abernathy.

Francis Lawrence, regista di vari tasselli della saga, ha ora commentato il difficile compito di trovare l'interprete giusto per il personaggio, ruolo affidato nei film con star Jennifer Lawrence all'attore Woody Harrelson.

Cosa racconterà il prequel di Hunger Games

L'alba sulla mietitura - Hunger Games, che sarà pubblicato da Mondadori il 18 marzo, porterà i lettori e, successivamente, gli spettatori, all'alba dei cinquantesimi giochi mortali. Per l'Edizione della Memoria è stato annunciato che sarà coinvolto un numero doppio di tributi. Nel Distretto 12 Haymitch spera di non doversi trovare a lottare per sopravvivere, ma i suoi sogni vengono infranti quando viene chiamato il suo nome.

Harrelson nel ruolo di Haymitch

Francis Lawrence, parlando del progetto prequel, ha ora dichiarato che si lavorerà al casting come accaduto con la parte di Snow in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: "Come sceglierò un giovane che si possa credere diventi Donald Sutherland? Chi avrà quel tipo di intelligenza, sofisticazione, un po' di irriverenza, gravitas e tutto il resto... Chi incarnerà, risultando credibile, il fatto che si trasformerà in quella persona e diventerà il presidente di Panem? Ed è lo stesso con Haymitch...".

Hunger Games e non solo: le saghe fantasy e young adult che non ce l'hanno fatta

Come verrà cercato il nuovo Haymitch

Il filmmaker ha quindi proseguito: "Si tratta di una ricerca che ti porta a scavare e capire quali sono gli elementi che rendono Woody Harrelson così interessante. E uno è l'umorismo. Lo stesso accade con l'intelligenza, la sua stranezza, e poi c'è un'oscurità che lo porta un po' all'estremo. C'è una certa malizia. E dovremo trovare qualcuno che possiede tutte quelle caratteristiche".

Il film tratto dal romanzo scritto da Suzanne Collins dovrebbe arrivare nelle sale americane dal 20 novembre 2026 e, per ora, è ancora presto per scoprire i nomi delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto, davanti e dietro la telecamera.