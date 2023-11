Hunger Games, Peter Dinklage: 'Per capire il prequel non dovete aver visto tutti i film'

L'interprete di Casca Highbottom in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente ha assicurato agli spettatori che non serve aver visto tutti i film del franchise per capire il prequel.

Peter Dinklage rassicura gli spettatori e garantisce che Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è per tutti, anche per chi non è fan della saga originale e non ha visto i precedenti film.

Nel prequel la star de Il trono di spade interpreta Casca Highbottom, preside dell'Accademia di Capitol che crea involontariamente gli Hunger Games e vive nel rimorso.

"È quello che nel mestiere chiamiamo un prequel", ha detto Peter Dinklage durante un'ospitata al Late Show With Stephen Colbert. "Quindi non serve vedere gli altri film - o forse vi ispirerà vedere i film già realizzati. Casca ha creato gli Hunger Games, e ora il genio è uscito dalla bottiglia; si rende conto che quello che ha fatto è orribile. Quindi si ubriaca per placare il dolore".

Il prequel è stato apprezzato dalla critica, come conferma la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente che, come rivela Dinklage, è stato girato a Berlino, sfruttando le architetture geometriche della città tedesca.

Le riprese a Berlino

"Abbiamo festeggiato. Di solito non lo faccio più molto spesso", ha ammesso Dinklage quando Colbert gli ha chiesto se avesse fatto vita mondana a Berlino. "Invece ho scoperto questo parco. Andavo nei miei giorni liberi ogni volta che i giovani probabilmente facevano festa e addestravo questo uccello".

Il prequel è ambientato 64 anni prima degli eventi di Hunger Games e Coriolanus Snow (Tom Blyth) decenni prima di diventare il tirannico presidente della serie cinematografica originale, quando viene assegnato come mentore al tributo del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Insieme, i due lottano contro il tempo per sopravvivere tra i pericoli di Panem. Di recente, Rachel Zegler ha espresso la sua opinione sulla fine che fa il suo personaggio, Lucy Baird, alla fine del film.