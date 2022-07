Hunger Games: Peter Dinklage nel cast del film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente

Peter Dinklage farà parte del mondo di Hunger Games: l'attore reciterà infatti nel film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente.

Il progetto prodotto da Lionsgate sarà ambientato molti anni prima della storia di Katniss Everdeen, mostrando il passato di Coriolanus Snow.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate, ha dichiarato annunciando l'arrivo di Peter Dinklage tra gli interpreti di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente: "Con le riprese in corso, non potremmo essere più eccitati per quanto riguarda il modo in cui questo cast si è formato e siamo elettrizzati nell'accogliere Peter Dinklage a Panem. Peter non è solo un attore amato dai fan che porta una presenza autorevole a ogni ruolo che interpreta. Lui è uno dei migliori attori viventi. Proporrà un'autorità formidabile e carismatica all'importante ruolo del preside dell'Accademia".

La star della serie Il trono di spade sarà infatti Casca Highbottom, responsabile dell'istruzione dei giovani di Panem, tra cui anche il protagonista Coriolanus.

La sinossi di Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente recita: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12."

Tra gli interpreti già annunciati ci sono anche Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, e Josh Andrés Rivera.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie, basandosi sulle precedenti bozze della sceneggiatura firmate da Collins e Michael Arndt.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.