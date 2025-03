Hunger Games, Peeta tornerà nella saga? La risposta di Josh Hutcherson

Il personaggio maggiormente noto interpretato da Josh Hutcherson sinora nella sua carriera è senza dubbio Peeta, l'interesse amoroso di Katniss Everdeen nella saga cinematografica Hunger Games.

Sebbene la trama principale sia ormai conclusa, la narrazione è proseguita con dei prequel, tra cui la pubblicazione recente dal titolo Sunrise of the Reaping.

Il possibile ritorno di Peeta in Hunger Games

A pochi giorni di distanza dall'uscita del libro, a Josh Hutcherson è stata posta la domanda sul suo ipotetico ritorno nei panni di Peeta. L'attore è sembrato ben disposto a quest'ipotesi.

L'attore avrebbe anche una proposta da fare alla produzione:"Tornerei felicemente ad interpretare Peeta, la storia è incredibile. Hunger Games è stato incredibile. Penso che Peeta sia una persona straordinaria da portare in vita".

Primo piano di Josh Hutcherson ne Il canto della rivolta

Hutcherson consiglia gli autori:"Sono curioso di sapere cosa succede tra il momento in cui hanno una famiglia e quando la storia finisce, solo per capire cosa è successo nel mondo e come sono arrivati a quel punto. Ma ci sto. Se potete parlare con Suzanne Collins e dirle di scrivere un libro, io ci sono. Contate su di me".

Le possibilità di rivedere Peeta e Katniss in Hunger Games

Nonostante sia lontana la possibilità di vedere presto un sequel di Hunger Games, la pubblicazione di Sunrise of the Reaping potrebbe spalancare le porte al ritorno di Peeta e Katniss nel film che dovrebbe uscire nelle sale nel mese di novembre 2026.

Attualmente, l'attenzione di Lionsgate è tutta rivolta sul film prequel, una delle storie più richieste dai fan perché contiene nuovi dettagli sui giochi di Haymitch e i casting sono già iniziati.

Josh Hutcherson in Il canto della rivolta

Josh Hutcherson ha interpretato Peeta Mellark in Hunger Games, Hunger Games - La ragazza di fuoco, Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1 e Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2.