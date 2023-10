Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel in anteprima a Lucca Comics 2023

Tante sorprese su Hunger Games in arrivo a Lucca Comics & Games 2023, una più corposa delle altre. È di poche ore fa la notizia che la chiusura della convention toscana ospiterà l'anteprima nazionale di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, l'atteso prequel con la star di West Side Story e Biancaneve Rachel Zegler.

L'appuntamento per il fan screening è fissato domenica 5 novembre alle ore 20:00 presso il cinema Astra. La proiezione si terrà in lingua originale con i sottotitoli italiani. Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente arriverà poi nelle sale italiane dal 15 novembre con Notorious Pictures. Ma questo non è l'unico evento in programma dedicato alla celebre saga young adult. Il 4 novembre alle ore 17:00 in Piazza San Michele, Lucca ospiterà un raduno e flash mob dei cosplay della saga.

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.

Protagonisti di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente sono l'attore emergente inglese Tom Blyth, la star di West Side Story Rachel Zegler e Hunter Schafer della serie Euphoria. Nei ruoli comprimari l'attrice Premio Oscar Viola Davis, la star de Il trono di spade e vincitore di un Golden Globe Peter Dinklage e Jason Schwartzman.

Alla regia ritroviamo Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di tre dei quattro Hunger Games originali. Il film è ambientato 64 anni prima della saga, un prequel ispirato all'omonimo romanzo di Suzanne Collins.