Hunger Games, Jennifer Lawrence stava per rifiutare il film: "Mia madre mi diede dell'ipocrita"

Jennifer Lawrence non voleva recitare in Hunger Games ma sua madre riuscì a farle cambiare idea dandole dell'ipocrita.

Jennifer Lawrence stava per rifiutare il ruolo della protagonista di Hunger Games: l'attrice fino a quel momento aveva scelto solo film con budget molto bassi e aveva lavorato esclusivamente con registi indipendenti ma, a quanto pare, fu sua madre a farle cambiare idea dandole dell'ipocrita.

Jennifer Lawrence ed Elizabeth Banks in una scena di The Hunger Games

Quando le fu offerto il ruolo di Katniss la Lawrence si prese del tempo per riflettere, sentiva che la pellicola sarebbe stata troppo grande per lei ed era quasi sicura di non poter prendere parte al progetto ma, fortunatamente, sua madre riuscì a farla ragionare. In un'intervista con USA Today, la Lawrence ha raccontato la storia di come sua madre le ha fatto capire che il suo modo di ragionare era intrinsecamente imperfetto.

"Mi disse: 'Sei un'ipocrita perché dici sempre che non ti importa delle dimensioni dei film'", ha rivelato Lawrence a proposito della conversazione che ha avuto con sua madre. "Perché quando facevo indie, tutti dicevano sempre: 'Perché non lavori con un grande studio?' E io rispondevo: 'Perché non mi interessa la dimensione del film. Mi interessa la storia.' E mia madre mi disse: 'Ora hai una storia che ti piace e non accetterai a causa delle dimensioni del film'".

Jennifer Lawrence in un bel primo dietro la gabbia di vetro di The Hunger Games

Jennifer Lawrence ha anche affermato che questa non era l'unica ragione per cui inizialmente non voleva accettare di recitare in Hunger Games, l'attrice aveva anche paura che il film avrebbe cambiato per sempre la sua vita: "La verità era che, nel profondo del mio cuore, volevo farlo ma avevo paura delle conseguenze, ma non puoi dire di no alle cose perché hai paura. Devi solo provarci".