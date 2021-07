Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2: la scena più difficile secondo il cast

Il cast di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 ha dichiarato più volte, durante il tour promozionale, che la scena più difficile da girare è stata quella della fogna. Ci sono volute tre settimane per filmarla ed è stato fisicamente impegnativo: il regista aveva deciso di usare delle vere fogne come set cinematografico.

Durante un'intervista di MTV UK, a proposito della scena in questione, Liam Hemsworth ha rivelato: "Ero bagnato ed incazzato per tutto il tempo. Abbiamo passato tre settimane a girare quella sequenza ed è stato molto difficoltoso sia dal punto di vista fisico che da quello mentale ed emozionale."

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2: Liam Hemsworth in una scena del film

"A dire la verità quella parte delle riprese ci ha praticamente sconfitti per qualche giorno, il morale di tutti quanti era molto basso; è stata dura. Inoltre io sono piuttosto alto, quindi è stato ancora più difficile per me... il mio collo, in pratica, è rimasto piegato verso il basso per tre settimane." Ha concluso l'attore.

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Sam Claflin ed Evan Ross in un'immagine del film

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 è stato accolto positivamente da parte della critica: principalmente sono state lodate le sequenze d'azione e le interpretazioni di Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Julianne Moore. Su Rotten Tomatoes la pellicola ha ricevuto il 70% di voti positivi su un totale di 235 recensioni.