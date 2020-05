Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, Jennifer Lawrence e i baci all'aglio sul set

Jennifer Lawrence ha ammesso che le sue co-star di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 sono state molto sfortunate a doverla baciare sul set: "Quando ho dovuto baciare Josh Hutcherson e Liam Hemsworth ho pensato: 'A chi importa?' e prima della scena mi sono mangiata un panino col tonno oppure una schiacciata all'aglio."

Durante il Tonight Show With Jimmy Fallon un utente di Twitter ha chiesto alla star, allora ventiquattrenne, di parlare del momento più imbarazzante del film, Hemsworth ci ha riflettuto per qualche secondo e poi ha rivelato: "Ogni volta che ho dovuto baciare Jennifer ero piuttosto a disagio". Nel capitolo precedente della saga di Hunger Games, Jennifer Lawrence fu costretta a mangiare pesce crudo durante una scena e sembra che dopo quella brutta esperienza fosse determinata a restituire il favore al malcapitato di turno durante le riprese di Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1.

Jennifer Lawrence è il sogno di molti uomini ma Liam Hemsworth ha odiato ogni singola volta che ha dovuto baciare la protagonista di Hunger Games. I due attori, che sono anche migliori amici, si baciano in diverse scene durante il film e per ovviare a questi momenti imbarazzanti la Lawrence era solita mangiare appositamente aglio, un panino col tonno o qualche altra cosa disgustosa per poi dire con nonchalance un attimo prima della scena: "Scusa, non mi sono lavata i denti."