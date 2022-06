Hunger Games: Hunter Schafer nel cast del film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes

Hunter Schafer, star di Euphoria, si è unita al cast del film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes, in cui si racconta la storia di Coriolanus Snow.

Hunter Schafer, star di Euphoria, entrerà nel mondo di Hunger Games grazie al film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes.

Il cast del progetto si sta rapidamente delineando in vista delle riprese che permetteranno al film di arrivare nei cinema il 17 novembre 2023.

In The Ballad of Songbirds and Snakes Hunter Schafer avrà il ruolo di Tigris Snow, cugina e confidente di Coriolanus Snow, il protagonista affidato a Tom Blyth.

Il progetto racconterà infatti le origini del personaggio che in futuro governerà in modo autoritario Panem, dove si svolgono i mortali Hunger Games.

Nel cast del progetto ci sarà anche Rachel Zegler con una parte da protagonista, quella di Lucy Graid Baird, tributo del Distretto 12.

Nel progetto tratto dal romanzo prequel di Suzanne Collins si segue quello che accade quando Coriolanus ottiene l'incarico di mentore di Lucy in occasione della decima edizione degli Hunger Games.

Alla regia del prequel ci sarà il regista Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di tre dei film della saga con star Jennifer Lawrence. La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie che ha lavorato sullo script di Collins e Michael Arndt, autore di Little Miss Sunshine.