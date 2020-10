Hunger Games: come i prequel saranno diversi dalla saga originale

La saga di Hunger Games continuerà con dei film prequel e la produttrice Nina Jacobson rivela come questi saranno diversi dalla saga principale.

Gli Hunger Games stanno per tornare grazie al film prequel in programma, basato su Ballata dell'usignolo e del serpente di Suzanne Collins, e la produttrice Nina Jacobson ha spiegato le differenze che ci saranno rispetto alla saga originaria.

Jennifer Lawrence ed Elizabeth Banks in una scena di The Hunger Games

I dettagli sul film prequel di Hunger Games in arrivo sono avvolti nel mistero. Sappiamo però che racconterà la storia di Coriolanus Snow, che si ritrova a fare da mentore a Lucy Gray Baird dal Distretto 12 durante la decima edizione degli Hunger Games. Nina Jacobson è stata in grado di rivelare alcuni dettagli durante il panel del Comic-Con di New York, svelando quali saranno le differenze principali con i film precedenti:

"Questi Hunger Games si svolgono in tempi molto diversi. Questo è il decimo Hunger Games in contrasto con il 75esimo di Hunger Games: La ragazza di Fuoco. Penso che gli Hunger Games siano considerevolmente meno sfarzosi di quanto non diventino alla fine. Vedere ciò che erano un tempo sarà molto interessante."

Perché Hunger Games è il miglior Young Adult del decennio

Molto interessante, secondo la produttrice, sarà anche vedere la storia secondo il punto di vista di un abitante di Capitol City come Coriolanus Snow:

"Penso che vedere un personaggio di Capitol che ti accompagna attraverso una buona parte della storia sia qualcosa che non abbiamo mai fatto veramente. Abbiamo avuto fantastici personaggi di Capitol, ma li abbiamo visti davvero solo attraverso gli occhi di Katniss, non abbiamo mai visto il mondo attraverso gli occhi di un personaggio di Capitol, specialmente Snow."

Ci si aspetta, quindi, un'avventura del tutto nuova in questo prequel di Hunger Games e sarà interessante vedere come il regista Francis Lawrence sceglierà di rappresentarli rispetto ai primi film ai quali ha lavorato.