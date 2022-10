Hunger Games: Ballata Dell'Usignolo e del serpente, un video dal set mostra il cast durante le riprese

Le riprese di Hunger Games: Ballata Dell'Usignolo e del serpente sono attualmente in corso e il profilo ufficiale TikTok del film regala ai fan un video del dietro le quinte che mostra alcuni dei protagonisti mentre stanno facendo le prove di alcune scene.

A fare da guida è la protagonista Rachel Zegler che introduce i suoi colleghi, tra cui Tom Blyth, Peter Dinklage, e Josh Rivera.

Il film Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente avrà al centro Coriolanus Snow, il protagonista interpretato da Tom Blyth. Il film mostrerà il futuro presidente di Panem quando ha solo 18 anni e rappresenta l'ultima speranza della sua famiglia, la cui posizione sociale è in declino dopo il conflitto.

La decima edizione degli Hunger Games sta per iniziare e Coriolanus si ritrova a essere il mentore di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distretto 12.

La sinossi anticipa: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12."

Tra gli interpreti già annunciati ci sono, oltre ai protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler, anche Hunter Schafer, Viola Davis, Jason Schwartzman, Peter Dinklage e Josh Andrés Rivera.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie, basandosi sulle precedenti bozze della sceneggiatura firmate da Collins e Michael Arndt.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.