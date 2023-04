Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il trailer mostra la lotta per la sopravvivenza nell'arena

In autunno la saga di Hunger Games ritornerà nelle sale con il film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video vengono introdotti i protagonisti: Coriolanus e Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12 di cui il giovane deve occuparsi, cercando di mantenerla in vita. La vita del giovane, tuttavia, prenderà una svolta inaspettata. Nel filmato si possono vedere anche i personaggi affidati a Viola Davis e Peter Dinklage, regalando le prime anticipazioni riguardanti la rappresentazione degli eventi avvenuti 64 anni prima di quanto accade nella trilogia originale con al centro Katniss Everdeen.

Il cast del film prequel

Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente è diretto nuovamente da Francis Lawrence.

Nel cast delle pellicola figurano: Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples, Hiroki Berrecloth, Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing, Aamer Husain, Jason Schwartzman, Hunter Schafer, Irene Boehm, Cooper Dillon, Luna Kuse, Kjell Brutscheidt, Dimitri Abold, Athena Strates, Dakota Shapiro, George Somner, Vaughan Reilly, Peter Dinklage e Viola Davis.

La sinossi e il nuovo poster

La sinossi anticipa:

"Anni prima che diventasse il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il suo lignaggio in via di estinzione, una famiglia un tempo orgogliosa che è caduta in disgrazia in un Campidoglio del dopoguerra."

Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il nuovo poster

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow è allarmato quando viene assegnato come mentore a Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12 povero. Ma, dopo che Lucy Grey attira tutta l'attenzione di Panem cantando con aria di sfida durante la cerimonia della mietitura, Snow pensa che potrebbe essere in grado di ribaltare le probabilità a loro favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e la ritrovata competenza politica, la corsa di Snow e Lucy contro il tempo per sopravvivere rivelerà alla fine chi è un uccello canoro e chi un serpente."