Hulu cancella The Path, HBO interrompe Here And Now

Diamo l'addio ad altre due serie tv. Dopo tre stagioni Hulu ha deciso di cancellare The Path. La serie, che racconta la storia di una famiglia americana alle prese con l'ingresso in una setta religiosa, non avrà una quarta stagione.

Lo show interpretato da Aaron Paul, Michelle Monaghan, Kyle Allen, Rockmond Dunbar e Hugh Dancy è stato creato da Jessica Goldberg la quale ha dichiarato: "Sono orgogliosa di aver potuto raccontare le storie di un mondo strano e unico".

Si ferma dopo una sola stagione la corsa della serie drammatica HBO Here and Now, creata da Alan Ball. La serie, che ha fatto il suo debutto a febbraio, segue le vicende di una famiglia multietnica alle prese con malattie mentali, problemi di identità sessuale e razza e scontri interni. Nel cast Tim Robbins, Holly Hunter, Jerrika Hinton e Daniel Zovatto.

Questa è la terza collaborazione di Alan Ball con HBO dopo Six Feet Under e True Blood, ma a differenza dei due casi precedenti la serie non si è rivelata una hit .

