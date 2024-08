Hulk vs. Wolverine in fase di pre-produzione presso i Marvel Studios?

Come abbiamo appurato di recente con Deadpool & Wolverine, molte indiscrezioni finiscono per rientrare nella categoria "stronzate". Tuttavia, ce ne sono altrettante che si rivelano corrette, anche se inizialmente difficili da credere.

Dopo tutto, abbiamo saputo per la prima volta del ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU come Dottor Destino diverse settimane fa e nessuno ci credeva prima che l'attore salisse sul palco della Hall H al San Diego Comic-Con dello scorso fine settimana.

La scorsa settimana abbiamo condiviso le voci sui presunti piani dei Marvel Studios per un film su Hulk e Wolverine. Ora, lo scooper MyTimeToShineH ha fatto seguito a questa notizia affermando che il film è già in fase di pre-produzione! I due hanno poi ritrattato i loro commenti, ma sia questa che l'indiscrezione iniziale hanno iniziato a guadagnare terreno online, con alcuni che hanno riportato la notizia come un dato di fatto.

World War Hulk: la trama del film potrebbe mettere in scena uno degli incubi peggiori di Bruce Banner

Quindi, cosa sta succedendo davvero?

In Deadpool & Wolverine [ATTENZIONE SPOILER], una variante del Wolverine di Hugh Jackman viene mostrata con la sua classica tuta marrone e abbronzata mentre si prepara per la resa dei conti con Hulk di Mark Ruffalo in una foresta. Non vediamo mai il combattimento che segue, una decisione deludente, anche se comprensibile.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una situazione pericolosa

Ci aspettavamo che lo scontro potesse avvenire in un futuro film dei Vendicatori; tuttavia, il ritorno di Jackman nei panni di Wolverine per un nuovo team-up sembra una richiesta eccessiva, anche se sarebbe un successo garantito al botteghino.

Non crediamo che si realizzerà, soprattutto perché il tanto vociferato film su World War Hulk non sembra essere più vicino a diventare realtà.

"Non so come potremmo farlo, ma dato che è qui che Wolverine è apparso per la prima volta, ho sempre pensato che avrei voluto Hulk", ha detto di recente Jackman a Screen Rant scherzando.

Questo ha spinto Ryan Reynolds ad aggiungere: "Mi piacerebbe, senza mancare di rispetto a Ruffalo, interpretare Hulk. Sembra un bel lavoro". Il regista Shawn Levy ha poi aggiunto: "E tu sei tecnicamente disponibile ora che abbiamo finito con questo film!".

Il posto più probabile in cui vedremo Deadpool e Wolverine è accanto agli X-Men in un film sui Vendicatori multiversali. Si dice che la scena post-credits di The Marvels si sia svolta su Terra-100005, quindi potrebbe non mancare molto all'incontro tra le due squadre.