World War Hulk: la trama del film potrebbe mettere in scena uno degli incubi peggiori di Bruce Banner

Le notizie trapelate dai Marvel Studios su World War Hulk promettono una trama che intreccia le storie di diversi film e serie TV del MCU. Dopo anni di speculazioni, sembra che vedremo il gigante verde incrociarsi con il temibile Hulk Rosso prima del previsto. Ma non è questa la paura peggiore di Bruce Banner che potremmo vedere realizzarsi nel nuovo film del MCU.

Un Incontro Inaspettato: Hulk Verde e Rosso in World War Hulk. Ma è questa la paura più grande di Bruce Banner?

Le basi di questa nuova avventura sono state poste attraverso numerosi titoli del MCU, tra cui Spider-Man: Far From Home, WandaVision e Black Panther: Wakanda Forever. Mentre Captain America: Brave New World e Thunderbolts introdurranno ulteriori super soldati, incluso The Sentry, la paura che i leader mondiali hanno dei supereroi e il fatto che i Vendicatori non esistano più, porterà a una sorta di corsa agli armamenti che li vedrà tentare di creare anche squadre sovrumane.

She-Hulk: Attorney at Law - un momento della serie

Il Leader, un altro personaggio chiave del prossimo MCU, creerà superumani sia per il governo degli Stati Uniti che per il futuro Hulk Rosso, il presidente "Thunderbolt" Ross. L'idea centrale è che Bruce Banner, preoccupato per i pericoli legati al suo sangue come visto in She-Hulk: Attorney at Law, si troverà di fronte alla realizzazione del suo peggior incubo: governi che creano i propri Hulk sfruttando il suo sangue.

Questo potrebbe rappresentare il punto di rottura per Banner, portando al ritorno del Savage Hulk, pronto a scontrarsi con Ross nei panni di Red Hulk. Questo evento promette di essere un punto fondamentale e indipendente da Avengers: Secret Wars, offrendo una nuova prospettiva e un significativo allontanamento dai fumetti originali.