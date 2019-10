Hugh Jackman si trasforma in Wolverine per la gioia di un fan!

Hugh Jackman si è trasformato in Wolverine, anche se solo per pochi istanti, per la gioia di un fan messicano.

Hugh Jackman ha "sfoderato gli artigli" trasformandosi in Wolverine per la gioia di un fan. Nel corso di un'apparizione pubblica in Messico, un fan che indossava la maglietta di Wolverine ha convinto Jackman a tornare a vestire per un attimo i panni del popolare mutante. La scena è stata naturalmente immortalata dagli smartphone e si è chiusa con un selfie-ricordo.

Hugh Jackman in The Fountain

Mentre si trovava a Mexico City per The Man, The Music, The Show, Hugh Jackman ha accolto la richiesta di un fan che gli ha chiesto di poter fare un selfie come Wolverine. L'attore non si è tirato indietro, sfoderando l'urlo di Wolverine e le sue movenze in un siparietto che ha scatenato l'entusiasmo degli spettatori. L'attore ha poi afferrato il telefono del fan e si è fatto un selfie per poi girare l'obiettivo verso il fan e scattargli una foto.

Hugh Jackman is a cool dude. pic.twitter.com/D8qgYjbak3 — Abdullah Al Zadjali (@Zadjali_OIIIIIO) October 21, 2019

Il tour teatrale The Man. The Music. The Show., che ha visto Jackman esibirsi live sfoderando le proprie doti canore, si è concluso pochi giorni fa. L'attore ha terminato la lavorazione di The Good Spy e Reminiscence, entrambi in arrivo in sala nei prossimi mesi, e starebbe valutando i suoi prossimi progetti.

