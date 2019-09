Marvel vuole che Hugh Jackman torni per Wolverine Vs. Hulk!

Marvel vuole Hugh Jackman ancora una volta nei panni di Logan per il film Wolverine Vs. Hulk.

Marvel vorrebbe Hugh Jackman ancora una volta nei panni di Wolverine per il film Wolverine Vs. Hulk.

X-Men: Giorni di un futuro passato: Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Dopo aver interpretato il celebre mutante per 17 anni, Hugh Jackman ha dato l'addio al ruolo con il canto del cigno Logan - The Wolverine, ma sono in molti a rivolerlo (qui trovate la nostra recensione di Logan - The Wolverine).

Dopo la corte serrata di Ryan Reynolds, che lo vorrebbe al suo fianco in un film su Deadpool,anche i Marvel Studios auspicherebbero il ritorno dell'attore in un film che racconterebbe la storia di Wolverine vs. Hulk, a quanto pare progetto in via di sviluppo. Secondo un rumor l'offerta sarebbe pronta e Marvel sarebbe intenzionata a tenere sempre la porta aperta per Jackman, nonostante i suoi rifiuti.

Logan, Hugh Jackman a Berlino: "Wolverine non mi mancherà perché farà sempre parte di me"

Lo stesso Hugh Jackman ha dichiarato che l'unica cosa che potrebbe convincerlo a riprendere il faticoso ruolo del mutante Logan sarebbe avere la possibilità di recitare a fianco di qualche Avenger. Ecco le sue parole:

"Sarebbe troppo difficile rifiutare gli Avengers. Ho sempre amato l'idea di Wolverine in quelle dinamiche, con Hulk ovviamente, con Iron Man... Se avessi avuto questa possibilità, probabilmente non avrei detto addio al personaggio."

Mentre i rumor su chi incarnerà il nuovo Wolverine - con Taron Egerton e Keanu Reeves in cima al mucchio di nomi - si rincorrono, c'è ancora una flebile speranza di un possibile ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan. Staremo a vedere.