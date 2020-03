Hugh Jackman: "Wolverine è stato il ruolo della mia vita!"

Hugh Jackman ha ricordato il debutto del film Logan avvenuto tre anni fa nelle sale americane, sottolineando che Wolverine è il ruolo che gli ha cambiato la vita.

La star australiana ha festeggiato il terzo anniversario della distribuzione dell'ultimo capitolo della storia del personaggio dei fumetti Marvel.

Hugh Jackman ha infatti condiviso su Instagram delle immagini che lo ritraggono nell'iconico ruolo aggiungendo: "Tre anni fa... in questa giornata. Logan - The Wolverine era arrivato nelle sale. Grazie per i tanti (e voglio dire davvero tanti) anni di sudore, pollo al vapore e il ruolo di una vita!".

Per ora i Marvel Studios non hanno ancora svelato quale sarà il futuro del personaggio, anche se molti siti online ipotizzano un futuro ritorno degli X-Men e non mancano anche voci, fino a questo momento infondate, relative al possibile erede di Jackman nella parte. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà nel Marvel Cinematic Universe e se The New Mutants, il lungometraggio che debutterà tra qualche settimana nei cinema, regalerà qualche anticipazione riguardante i progetti dello studio.