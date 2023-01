Hugh Jackman scherza su Deadpool 3: "Posso prendere a pugni Ryan Reynolds tutti i giorni!"

Hugh Jackman ha raccontato in modo ironico uno dei motivi che lo hanno spinto ad accettare di interpretare nuovamente Wolverine in Deadpool 3.

La star australiana sarà impegnata sul set del terzo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario nei prossimi mesi e si sta preparando a condividere molti giorni di lavoro insieme al collega.

Intervistato da The Guardian, Hugh Jackman ha quindi scherzato dicendo che c'è un motivo per cui ha accettato di apparire in Deadpool 3 dopo aver detto addio a Wolverine. L'attore ha dichiarato: "Stavo bene. Non ero tormentato dopo aver chiuso con il personaggio. Quando le persone mi chiedevano di riprendere il ruolo - incluso Ryan, ogni cinque secondi - dicevo: 'Sono a posto".

Hugh ha però sottolineato: "Ho semplicemente voluto tornare e ho sentito dentro di me... Posso prendere a pugni Ryan Reynolds ogni giorno!".

Jackman aveva detto più volte, negli ultimi anni, che Kevin Feige non l'aveva contattato e che dopo aver girato Logan considerava chiusa la sua esperienza con il personaggio della Marvel. La star aveva ribadito: "Si tratta di un personaggio che comunque tengo nel mio cuore. Ma so che ho concluso con lui. Ditelo a chiunque. Per favore, ditelo a Ryan Reynolds. Perché non crede che io stia scherzando".